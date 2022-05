Risas, sustos, caminatas, asombro y mucho sabor. Esas fueron parte de las reacciones y vivencias mientras recorrimos los parques de Universal Orlando Resort en dos días intensos, en que ese complejo vacacional reunió a la prensa especializada para presentarle sus “Thrills Experience”. El programa fue un compendio con balance perfecto entre atracciones intensas y moderadas, salpicadas por experiencias de alojamiento y gastronómicas, representativas de la calidad y sabor que ofrece el resort.

“Somos un destino vacacional de clase mundial, donde nuestros visitantes encontrarán una experiencia completa, con variedad de hoteles, experiencias gastronómicas y nuestros parques temáticos con atracciones para toda la familia”, dijo el grupo de ejecutivos, que incluyó a Russ Dagon, vicepresidente senior de Desarrollo del Resort para Universal Creative, en la bienvenida desde el “rooftop” del Hotel Aventura, uno de los ocho hoteles que tienen en alianza con Loews.

El programa incluía atracciones de Universal Studios y Islands of Adventure, dos de los parques del complejo. Además la visita a Volcano Bay, su parque acuático, con acceso directo desde Cabana Bay, nuestro hotel sede. Sus suites familiares hasta para seis personas y su enorme río pasivo, lo han hecho un favorito entre los viajeros. Dentro de los beneficios de hospedarse en sus hoteles, están entrada temprana a los parques y uso del sistema de transportación. Dependiendo del hotel, tienen gratis el Express Pass, para filas rápidas.

La primera noche fuimos a Jurassic World VelociCoaster, en Islands of Adventure. Aunque subirse en la primera o la última fila despierta las emociones más intensas, la noche ofrece otra dimensión. Abierta en junio de 2021, y basada en las películas de Jurassic World, tiene entre sus grandes momentos el lanzamiento inicial, con 70 millas en 2.4 segundos, 12 segundos de gravedad cero, y un “Top Hat”, que te impulsa desde 155 pies en el aire hacia una caída de 80 grados.

Hay muchas atracciones, más entre ellas, SpiderMan, Skull Island: Reign of Kong y Transformers: The Ride-3D. También la clásica, Men in Black.

La intimidante montaña rusa "The Incredible Hulk" ofrece una atracción de pura adrenalina. (Suministrada)

Entre las intensas, estuvo Hollywood Rip Ride Rockit, la primera y única montaña rusa donde el participante escoge la música que quiere escuchar. Con un ascenso en 90 grados, y velocidad máxima de 65 millas por hora, es la única montaña rusa de elevación vertical en Florida.

Solo escuchar la descripción de The Incredible Hulk, resultó intimidante. Con siete inversiones, y lanzamiento de hasta 67 millas por horas, brinda sensaciones de gravedad cero, con alta velocidad.

Las joyas de Harry Potter

No podíamos irnos sin disfrutar de The Wizarding World of Harry Potter-Diagon Alley, en Universal Studios, y The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade, en Islands of Adventure, donde están varias de las favoritas. “Harry Potter and the Escape from Gringotts”, “Harry Potter and the Forbidden Journey” y “Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure”.

En The Escape from Gringotts, verás la primera atracción de un parque temático que usa tecnología de montaña rusa, sin serlo, con los vehículos programadas para moverse con la acción. En The Forbidden Journey, dentro del Castillo de Hogwarts, verás lo que parece un inocente simulador. Allí por primera vez se incluyó una sofisticada tecnología robótica, con acción en vivo y técnicas cinematográficas. Hagrids por su parte, ha sido ganadora de premios y es la montaña rusa que tiene la mayor cantidad de lanzamientos (siete), en el mundo, incluyendo uno en reversa.

