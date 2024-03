La primavera se adelanta en Disney y ya puedes disfrutar del Epcot International Flower and Garden Festival

Llegó la época del año en que las flores se asoman. Algunas tímidas, otras en todo su esplendor, como si la primavera estuviera en toda su plenitud. Y en Orlando, Florida, específicamente en el parque de Epcot, estos días no dejan duda, de que aunque no es primavera oficialmente, la frescura y los colores se adueñan del paisaje, con la celebración de su Epcot International Flower and Garden Festival.