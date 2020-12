Las luces navideñas siguen brillando en Orlando, y la pandemia no ha podido eliminar la celebración, aunque ha obligado a reinventarla. Como en los otros parques de Disney, en Epcot hubo que hacer modificaciones a su tradicional Taste of Epcot International Festival of the Holidays, su festival de la temporada, pero el espíritu festivo está presente, y la música, la comida, bebidas, incluyendo el coquito puertorriqueño, y los personajes, alegran el día a los visitantes que acuden a ese parque de Walt Disney World.

Las actividades diarias ya dieron inicio, y culminarán el 30 de diciembre. Epcot, que siempre ha sido sinónimo de lugar ideal en los parques de Disney para probar sabores del mundo, no defrauda tampoco este año con su oferta culinaria navideña. “En sus más de 12 Holiday Kitchens, distribuídos alrededor del World Showcase, (los pabellones de los países), hay variedad de sabores, incluyendo nuevos como el Cerdo con Kalúa, papas dulces y salsa de mango, y el Salmón Lomi Lomi con tomates, estilo sushi. Hay opciones veganas como el “Holiday Pot Pie”, un pastel relleno de vegetales y postres deliciosos como el Pudín Hawaiano de coco y macadamia”, indicó el chef Daniel Contreras, Sous Chef de Festivales de Epcot.

Contreras destacó que el coquito puertorriqueño se ofrece nuevamente este año y que es un orgullo tener en el parque esta bebida típica nuestra, conocida en todo el mundo.

El coquito puertorriqueño es uno de los protagonistas del Taste of Epcot International Festival of the Holidays. (Gregorio Mayí/ Especial para GFR Media)

Un sitio que hay que ver es el World Showplace, un área bajo techo con música, exhibiciones y mercancía de Navidad, donde además está el Capitolio de Washington DC, hecho en jengibre. En otros años se ha expuesto en el Pabellón Americano, pero en esta ocasión la exhibición patriótica se expandió para incluir el Monumento de Washington y el de Martin Luther King, entre otros. En la enorme obra de pastelería, se usaron entre otros ingredientes 3,957 “azulejos” de jengibre, 165 libras de jengibre y 25 libras de chocolate.

Capitolio de Washington DC, confeccionado en jengibre. (Gregorio Mayí/ Especial para GFR Media)

Cada día hay actividades que incluyen presentaciones artísticas como el Mariachi Cobre, que presenta las tradicionales posadas mexicanas y atrae no solo a los latinos, sino a los que quieren conocer este aspecto del folclore mexicano y el grupo a capella Voices of Liberty, entre otras opciones.

Cada día hay actividades que incluyen presentaciones artísticas como el Mariachi Cobre. (Gregorio Mayí/ Especial para GFR Media)

Pero el toque más festivo y que causa más expectativas y revuelo, son los mini desfiles que Disney está ofreciendo este año, y que aunque no están en el programa, llaman la atención de inmediato por la música que los anuncia. Allí están en un auto antiguo Mickey, Minnie, Goofy y Pluto; Elsa y Anna, de la película Frozen en un carruaje, y Santa Claus haciendo su “Grand Tour”. Sin duda, uno de los momentos que más disfrutan los asistentes, y la oportunidad perfecta para tomarles fotos a estos personajes.

Los desfiles con personajes de Disney son los más esperados por los visitantes a Epcot. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

“Los invitamos a disfrutar en este y todos los parques de Disney de una manera súper segura. Podrán disfrutar de la rica comida, de los personajes y de todas las actividades, pero siempre manteniendo la mascarilla. En Epcot hay siempre mucha comida, pero es importante detenerse a comer, que es cuando único se pueden quitar la mascarilla, porque no está permitido comer mientras se camina alrededor del parque”, dijo Sarah Domenech, portavoz de Walt Disney World.

Chef Daniel Contreras, Sous Chef de Festivales de Epcot, junto con alguno de los platos de comida que ofrecen en el Taste of Epcot International Festival of the Holidays. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Las actividades del festival están incluidas en el precio de admisión de Epcot y la comida, servida en porciones pequeñas, tiene precios variados. El menú y actividades pueden verse en un Pasaporte del Festival, que es gratuito. Para visitar los parques de Walt Disney World se requiere el boleto de admisión y reservación.