La época más feliz del año, está a punto de comenzar en “La Ciudad Mágica”. Como si todos los lugares se pusieran de acuerdo para anunciar sus eventos, fueron llegando los detalles restantes de la celebración de Navidad que tendrán los parques temáticos más importantes de Orlando, Florida. Estos se preparan para reanudar sus impresionantes actividades, que vuelven completas y con más luces y fanfarria que nunca, tras el receso por la pandemia.

Actividades ya confirmadas:

Universal Holidays- La celebración de Universal Orlando Resort será del 13 de noviembre al 2 de enero. Tanto Universal Studios como Islands of Adventure tendrán eventos especiales, que incluirá el anunciado “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, un show de proyecciones en el Castillo de Hogwarts, en The Wizarding World of Harry Potter, de Islands of Adventure. Además el “Universal’s Holiday Parade” con más de 30 globos de Macy’s, y el regreso del Grinch, el personaje de los cuentos de Dr. Seuss en el show “Grinchmas Who-liday Spectacular”.

Las atracciones del mundo de Harry Potter cobran mayor luminosidad y alegría en la Navidad. (Suministrada Suministrada)

Todos esos eventos están incluidos de la admisión en cada uno de esos parques, pero para una experiencia más exclusiva confirmaron el regreso del popular “Universal’s Holiday Tour”, una visita guiada. Esta incluye conocer al Grinch, ver el show del Castillo de Hogwarts después del cierre del parque, y ver el desfile con los globos de Macy’s, desde un área reservada a un costo de $69.99 más impuestos, adicional al boleto de entrada. En Universal acostumbran a crear un menú de temporada, que este año incluye el “Nutella Cheesecake Reindeer Pop”, una paleta con temática de renos, así como un brownie vegano. También abrirán nuevamente la tienda especial Holiday Tribute Store, con mercancía navideña.

Disney hizo magia para cambiar de la Noche de Halloween a la Navidad- En Walt Disney World siempre hacen magia, y como en años anteriores, lograron la transformación de su Magic Kingdom en una sola noche, para pasar de Halloween a una estampa navideña. Esto en preparativos para sus actividades de temporada, que empiezan hoy 8 de noviembre, con su evento especial “Disney Very Merriest After Hours”, en sustitución del “Mickey’s Very Merry Christmas Party”, que hacían pre pandemia. Este evento, para el que cierran el parque, requiere boleto especial, dura cuatro horas, se hace en noches específicas y contará con un show de fuegos artificiales especial, el “Minnie’s Wonderful Christmastime Fireworks”.

Inmensos árboles navideños iluminados han sido instalados a lo largo del parque. (Suministrada Suministrada)

Si planificas visitar este parque, verifica los días de la fiesta especial, pues cierran más temprano. De todas maneras, aunque no compres boleto para la fiesta, disfrutarás de un Magic Kingdom más hermoso que nunca, con enormes árboles navideños, proyecciones sobre el Castillo de Cinderella y decoración de su 50 Aniversario, mezclada con la de Navidad. En los otros parques también hay actividades especiales, incluyendo en Epcot, con eventos que empiezan el 26 de noviembre y terminan el 30 de diciembre, con la buena noticia de que confirmaron el regreso del muy popular Candlelight Processional, con un coro y orquesta sinfónica en vivo, además de invitados narrando historias de Navidad.

Vuelve el Christmas Town de Busch Gardens con más luces que nunca- Este parque de Tampa, vuelve con su celebración navideña completa, que incluye la iluminación con millones de bombillas alrededor de sus 335 acres. Como novedad, tendrán el “Holiday in the Sky”, un show de fuegos artificiales a ofrecerse todos los sábados y ciertas noches, desde el 13 de noviembre, y nuevas experiencias con Santa Claus y Mrs. Claus. Este año regresan entre otros favoritos, “Christmas on Ice” un show de patinaje en hielo, el “Three Kings Journey”, un musical que cuenta la historia de los Reyes Magos y el Holly Jolly Express, con el tren que recorre el parque, con música y temática navideña.

La Navidad ya se apoderó de Legoland en Florida. (PHOTO / LOCK + LAND, Chip Litherland) (Chip Litherland)

Holidays at Legoland- Se ofrecerá en ciertas fechas a partir del 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre, las actividades de este parque de Winter Haven, incluyen encuentro con personajes, como los de Lego Movie, y el hombre de jengibre, además de Santa. También habrá un árbol hecho en bloques de Lego, de 30 pies de alto y los niños podrán escribirle su carta a Santa Claus y a través de pantallas interactivas. Del 26 al 31 de diciembre, despedirán el año todas las noches, con fuegos artificiales.

Si vas a viajar, es importante que sepas que la mayoría de eventos están incluidos con la admisión. En cuanto a las medidas por el COVID-19, en Orlando cada vez se requiere menos el uso de mascarillas. Solo en algunos parques, las pedirán en los lugares cerrados, como filas de atracciones. Sin embargo, se mantienen algunas medidas impuestas durante este período de pandemia, como las reservaciones en los parques de Walt Disney World.