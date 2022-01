Orlando sigue imparable y esto no es sorpresa. La famosa ciudad del centro de la Florida, ha tenido un crecimiento impresionante en su infraestructura en plena pandemia (basta una vuelta para ver el auge de la construcción de viviendas y carreteras), pero también su oferta turística sigue evolucionando. En la “Ciudad Mágica” nunca se han dormido en su fama, y sus parques temáticos, que están entre los más visitados del mundo, siempre tienen novedades para ofrecer. Este 2022 no será la excepción y tendrá estrenos muy esperados.

Novedades en la celebración del 50 Aniversario de Disney

Aunque Walt Disney World celebró oficialmente el 50 Aniversario de su apertura en Orlando, el 1 de octubre de 2021, este año hay varios estrenos para seguir la celebración que se extenderá por 18 meses. Dentro de lo nuevo está el muy esperado “Star Wars: Galactic Starcruiser”, al que muchos le dicen el “Hotel de Star Wars”. Este, que estrena el 1 de marzo, a diferencia de todos los demás en Disney, presenta una experiencia todo incluida de dos noches, con comidas y bebidas galácticas, y alojamiento en cabinas con vistas al espacio, además de interacción con personajes, entre otras cosas. Si eres verdadero fan de Star Wars morirás por estar allí. Eso sí, el costo supera los $5,000 por pareja, con precios dependiendo de la temporada y cantidad de huéspedes, pero no sorprende saber que para los primeros meses ya están llenos y hay muy pocas reservaciones disponibles.

También Epcot continúa la racha de estrenos que empezó en el 2021, y en verano de este año, inaugurará “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind”, su primera montaña rusa. Basada en las películas de “Guardians of the Galaxy”, será una de las montañas rusas bajo techo más largas del mundo, en la que los visitantes se subirán a unos carros que tendrán lanzamiento en reversa, para adentrarse a una persecución intergaláctica.

"Star Wars: Galactic Starcruiser" es el hotel temático en Walt Disney World Resort donde los huéspedes "abordan la nave crucero Halcyon" para realizar un viaje por la galaxia. (Disney/Lucasfilm)

Otro estreno esperado es “Finding Nemo, the Musical”. El nombre no te parecerá nuevo y es que este musical se presentó desde el 2007 en Animal Kingdom, pero este año llegará con una nueva versión. Se espera más detalles pronto.

Parque temático de Peppa Pig será un Centro de Autismo Certificado

El nuevo parque, dirigido a los preescolares, y en los mismos terrenos de Legoland, es el primero en el mundo dedicado a Peppa Pig y estrenará el 24 de febrero. Está basado en las experiencias familiares de la simpática cerdita Peppa y contará con seis atracciones, seis juegos temáticos y una zona de juegos acuáticos.

Cuando abra, el parque estará acreditado como un Centro de Autismo, en alianza con la Junta Internacional de Acreditación y Estándares de Educación Continua (IBCCES), una iniciativa que se espera adopten los parques de Legoland. Además en Peppa Pig, los carritos de las atracciones serán innovadores para permitir fácilmente la entrada a los niños que utilizan sillas de ruedas.

La montaña rusa “Daddy Pig’s Roller Coaster” en el Peppa Pig Theme Park. (Suministrada)

Nueva chorrera en Aquatica

“Reef Plunge” será la nueva chorrera de agua en Aquatica. Tendrá 330 pies de tubos transparente de fibra de vidrio, y mientras los usuarios se deslizan verán diversos animales marinos, incluyendo tiburones y delfines Commerson. El parque tendrá algunas renovaciones que incluyen más sillas y áreas de sombras, y dos nuevos espacios de comida, entre ellos para una pizzería.

Ice Breakers en SeaWorld

SeaWorld ya confirmó la apertura de esta atracción el 18 de febrero. Su nueva montaña rusa, con estreno pospuesto en el 2020 y 2021, está inspirada en el frío ártico y promete un dosis de adrenalina en los 90 segundos que dura. Su velocidad es de hasta 52 millas por hora, tiene la caída más profunda y vertical de una montaña rusa de Florida, con 93 pies de alto y es muy diferente a las montañas rusas tradicionales, pues tiene varios lanzamientos de sorpresa. La estatura requerida es de 48 pulgadas.

Iron Gwazi

La nueva atracción del parque de Busch Gardens, en Tampa, ha pospuesto su estreno desde el 2020, pero ya está lista. Construida donde antes estaba “Gwazi”, la montaña rusa de madera, esta será una atracción híbrida, usando alguna madera de la anterior, pero también acero. Cuando estrene en marzo, será la más alta de Norte América, la más rápida del mundo y la de la caída más vertical, en su categoría. Iron Gwazi tiene una altura de 206 pies y una caída en 91 grados, a una velocidad de 76 millas por hora.

El “Gateway: The Deep Space Launch Complex” del Kennedy Space Center inaugurará en marzo de 2022. (Monica Medina)

El Kennedy Space Center ofrecerá un nuevo viaje espacial

Cuando estrene en marzo, el “Gateway: The Deep Space Launch Complex”, dará vida a la historia épica del programa espacial de Estados Unidos, contando lo que ha sucedido en el pasado y lo que se espera lograr en la exploración espacial. La atracción, de 50,000 pies cuadrados y varios niveles, tendrá un teatro en movimiento 4D donde los visitantes experimentarán lo que es viajar en el espacio, exhibición de objetos únicos, una colección de naves espaciales modernas y experiencias como visualización de lanzamientos.