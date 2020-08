Orlando siempre ha estado listo para el turismo. Es una ciudad donde el aire huele a diversión familiar, a risas y a fantasía. La pandemia del COVID-19 que al igual que todo el resto del mundo le ha pegado tan fuerte, no le ha quitado sus atracciones, sus hoteles ni su encanto.

Así que tan pronto se recibieron los permisos correspondientes, se empezaron a reabrir lo que son su razón principal para visitarlos: sus parques temáticos, entre ellos el más famoso del mundo, Magic Kingdom, el parque más visitado de todo el mundo.

La apertura fue gradual y empezó para algunos en junio. Ahora todos están abiertos, y cabe decir “siguen abiertos”, esto porque aunque hubo buena expectativa entre residentes y turistas por la reapertura, la pandemia, que nunca se fue de la ciudad, se recrudeció en todo el estado de Florida, haciendo enfriar ese deseo de visitar Orlando y sus parques, y temiendo que la visita fuera a afectar la salud, propagando el contagio.

Las autoridades locales han dicho a través del Dr. Raúl Pino, oficial de Salud Pública de Orlando, que no se han detectado casos de COVID-19 relacionados a los parques, pero muchos residentes tienen temor real a salir a actividades no esenciales. También las restricciones de viaje han aumentado para visitantes de la Florida, haciendo que tengan que hacer cuarentena al regresar de vacaciones.

Disney hizo ajustes a la política del uso de mascarilla todo el tiempo dentro de los parques. (Kent Phillips)

Todos los parques tienen capacidad limitada, y la mayoría, incluyendo todas las facilidades de Walt Disney World, requieren reservación para visitarlos. Pero como resultado del aumento de casos y las restricciones, los esperados turistas no han llegado como se proyectaba, y en muchos días, los parques se ven casi desiertos. Esto tiene sus excepciones, como las fechas que coinciden con feriados y los fines de semana, donde mayormente se ve el flujo mayor de visitantes.

La gran pregunta que todos se hacen ante ese panorama es si los parques tendrán que volver a cerrar, por el aumento de casos o porque el gasto de operar con tan poca asistencia sea más alto que el gasto de permanecer cerrados.

Como usual las autoridades de parques no dan números de asistentes, pero Dennis Speigel, CEO de la empresa de consultoría International Theme Park Services y experto en el tema, dijo en entrevista telefónica que no prevé otro cierre completo, aunque reconoció que esos negocios sufriendo grandes pérdidas económicas al menos hasta fines de año. “Las personas no están listas para viajar todavía, hay mucha incertidumbre y preocupación”, dijo.

De acuerdo al experto, los cuatro factores que afectan los viajes a Florida siguen estando presentes: el temor a la contaminación en aviones, el aumento de casos en Florida, el temor a la muchedumbre como peligro de contagio y el aspecto económico, con tantos desempleados.

Speigel destacó que a los parques les cuesta millones de dólares mantenerse en operación, pero que todos los parques de Orlando son empresas sólidas que tienen liquidez para operar al menos por un año. “Estos grandes parques, incluyendo SeaWorld que ha estado reportando pérdidas antes de la pandemia, deberán sobrevivirla”.

“Esto no significa que empezando el 2021 todo volverá a ser igual que antes, por ellos necesitan traer las personas de vuelta. No visualizo que eso se logre hasta finales del próximo año”.

El considera que dentro de toda esta situación de la pandemia y los cambios que han tenido que hacer los parques y los viajeros, lo que más incomodidad ha traído es el uso de máscaras faciales. “Las personas odian la máscara, se les hace difícil respirar especialmente en climas tan calurosos y húmedos como Orlando, pero no han tenido problemas para aceptar tranquilos las otras medidas como el distanciamiento social”, explicó.

Por suerte para las empresas de parques, una tendencia reciente entre los viajeros se espera que ayude a la recuperación: las personas gastan más en experiencias y en bebidas y alimentos que antes, y eso los parques lo aprovecharán.

“Esto tomará años para ver los mismos números tan positivos del 2019, un gran año. Podría tomar hasta cuatro años una recuperación completa aunque hay que verlo en la medida que evoluciona y se encuentra la solución a todo esto”.

En Walt Disney World

Después de su apertura escalonada desde el 11 de julio, en la llamada usual de temporada para los inversionistas, acaban de anunciar una pérdida de $2 billones en sus parques temáticos alrededor del mundo, para el trimestre de abril a junio. Su CEO, Bob Chapek dijo que el coronavirus todavía tiene muchos vacacionistas muy nerviosos para viajar, por lo que han cancelado un alto número de reservaciones. Aunque todavía no han despedido personal, miles de ellos siguen en furlough o licencia temporera obligada, sin haber sido llamados a trabajar.

En Disney hicieron ajustes a la política del uso de mascarilla todo el tiempo, y unas semanas después de su apertura la reforzaron indicando que el quitársela para comer o beber tendría que ser en las áreas específicas de comida (no se puede caminar por el parque con un vaso en la mano sin la mascarilla).

Su reapertura vino con un festival de la mano, el más famoso de todos: el Epcot International Food & Wine Festival, un esfuerzo apostando a los cautivantes sabores del mundo, pero esta vez de una manera discreta, con kioscos pendientes por abrir “más adelante”.

Aunque para esta fecha tendrían muchos de sus hoteles abiertos, anunciaron el retraso en la apertura de varios de ellos, algunos hasta octubre y noviembre, como el Art of Animation, y otros como el Beach Club, no tienen fecha específica para ello. Tampoco se ha anunciado reapertura de sus parques acuáticos. Los boletos se siguen vendiendo solo a través de su portal de internet y se ha indicado que al menos la mitad de sus visitantes, siguen siendo de la Florida. Todavía no se sabe si seguirán abiertos todos los días como hasta ahora.

En Universal Orlando Resort

Después de que Comcast, dueña de Universal NBC, reportara pérdidas del 94% en sus parques, Universal hizo otra ronda de despidos, que habían empezado en junio. Pero no solo eso, sino que pospuso ya de manera indefinida, la reapertura de su cuarto parque, el Epic Universe y cancelaron la gran celebración del 30 Aniversario de las Halloween Horror Nights. Además sus parques redujeron sus horas de operaciones y anunciaron el cierre temporero de atracciones como Barnie, todo un clásico y Fast & Furious: Supercharged. Pero su Volcano Bay, el parque acuático, ha sido el hit, y se ha mantenido alcanzando la capacidad máxima (que está limitada), todo el tiempo.

Luego de su reapertura modificaron también la regla de uso de mascarillas, requiriendo que estas tengan agarradera de las orejas y se mantenga fijas en la barbilla, cubriendo boca y nariz, sin estar sueltas.

Los parques de SeaWorld

Estos parques incluyen Aquatica, Busch Gardens de Tampa y SeaWorld, y han reenfocado sus eventos de temporada, que son uno de los más productivos, tratando de no cancelarlos. Siguen celebrando sus Summer Nights, en Busch Gardens de viernes a domingo hasta el feriado del Día del Trabajo, con nuevos espectáculos, fuegos artificiales y menú de temporada, al igual que en SeaWorld, donde hicieron una versión modificada del festival gastronómico Seven Seas Food Festival. Todos han hecho ajustes en su calendario, para abrir más días durante las fechas más populares (con un mínimo de cinco días), y como ventaja para los residentes locales, han hecho numerosas ofertas en boletos al igual que los parques.

Sin embargo, y aunque está pendiente el reporte de pérdidas para la próxima semana, ya adelantaron una drástica caída de visitantes a solo 300,000 personas desde la reapertura en junio, y si se compara con el mismo período de tiempo pero en el 2019, se reportaron ese año seis millones de visitantes. Así que no es sorpresa el anuncio de grandes pérdidas también.