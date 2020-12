El tradicional “Mar de Arboles”, como acostumbrado, ilumina este año la Navidad en SeaWorld, pero esta festividad en ese parque de Orlando, Florida, tiene este año, muchas novedades que ofrecer. Entre ellas, una gran pista de patinaje sobre hielo, dando la oportunidad por primera vez de que los visitantes pongan a prueba sus destrezas en este deporte, o al menos se animen a disfrutarlo.

El patinaje es una experiencia que puede hacer toda la familia y requiere costo adicional ($15 por media hora, incluye la renta de patines), pero es solo una de las actividades navideñas que puede hacerse. La mayoría, como usual, están incluidas en el precio de admisión del parque y van desde espectáculos musicales en vivo hasta la presentación del “Happy Holidays From Sesame Street”, en la que bailarines, y una carroza con los personajes más queridos de Plaza Sésamo, incluyendo a Elmo y Big Bird, celebran la Navidad como lo hacen en muchos países del mundo. De hecho, allí escuchará “Cascabel” en español.

El horario de eventos para este “SeaWorld Christmas Celebration” varía, pero por la tarde abre el “Christmas Market”, un área de 18 kioscos, dedicada a comida y bebida navideña, así como a mercancía de la temporada. Si quiere disfrutar de variedad de esa comida o bebida, una buena idea siempre es comprar el “Tasting and Brew Sampler” un paquete para cinco o diez platos y bebidas, con lo que se ahorra unos cuántos dólares.

Aunque como en todos los parques de Orlando, hay marcadas diferencias con las celebraciones de otros años, debido a la pandemia, la mayoría de eventos y actividades de SeaWorld se están realizando. Puede conocer y retratarse con Santa Clós, disfrutar del espectáculo más impresionante de Navidad que siempre ofrecen, el “Winter Wonderland on Ice”, un espectáculo de patinaje sobre hielo con experimentados artistas del patinaje y ver a los simpáticos leones marinos, en “Sea Lion High, a Christmas Special”.

Este año ofrecen también “It’s a Wonderful Night: A New Story to Tell”, en el Teatro Nautilus, un show que cuenta la historia del nacimiento de Jesús, pero que a diferencia de años anteriores, no tiene animales en vivo, y donde los diálogos hacen referencia a lo que ha sido el año tan extraño de 2020. Al anochecer siguen ofreciendo el show “Orca Encounter”, que ofrece un buen vistazo de las docenas de árboles navideños iluminados en la laguna, tras el escenario del estadio de Shamu.

Para completar la noche, no faltan los fuegos artificiales, y cabe mencionar que SeaWorld es uno de los pocos lugares de Orlando donde se puede disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales esta Navidad. Este cuenta con fuentes danzantes y luces coreografiadas, y en el mapa del parque se identifican los mejores sitios para verlos, asegurándose de mantener el distanciamiento requerido.

Para visitar SeaWorld se requiere reservar, ya que la asistencia sigue siendo limitada. Hay otros eventos especiales de la temporada, como tour VIP, desayunos navideños con personajes de Sesame Street, cenas con Santa Clós o encuentros con Rudolph, el reno de la nariz roja, que tienen costo adicional, pero que permiten ver a esos personajes y tomarse fotografías.

Las actividades terminan el 31 de diciembre, pero los Reyes Magos llegarán para un evento especial, que será solo el 6 de enero.