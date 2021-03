Momentos de terror vivieron dos jóvenes anoche, en la atracción slingshot de Kissimmee, Florida, cuando el cable que sostenía el carrito en que estaban, se partió dejándoles colgando a una altura de 30-40 pies del suelo por unas dos horas.

El slingshot es una de las atracciones más intensas de Old Town, un popular centro de entretenimiento con machinas, tiendas y restaurantes.

Efectivos de los bomberos del condado de Osceola intentan rescatar a los jóvenes atrapados en la máquina.

Es de esas que se consideran “no aptas para cardíacos”, y frecuentemente descrita como una de las mejores atracciones del mundo. Puede alcanzar más de 100 millas por hora en la bajada súbita. Este tipo de atracción se encuentra en varias ciudades del mundo, incluyendo también una en la International Drive de Orlando.

Old Town es un complejo muy visitado por turistas y residentes, y está localizado en la Avenida 192 de esa ciudad, muy cerca de los parques de Disney.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de la ciudad de Kissimmee, los jóvenes, que no fueron identificados, no resultaron heridos y no requirieron atención médica.