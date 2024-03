SeaWorld celebra su 60 aniversario con novedades

Con una corta, pero colorida ceremonia, dio inicio en Orlando, Florida, la celebración del 60 Aniversario de los parques de SeaWorld. Aunque el primero de ellos fue abierto en San Diego, California, el 21 de marzo de 1964, el parque de Orlando, abierto el 15 de diciembre de 1973, se convirtió en epicentro de la celebración ante la presencia de entusiastas y leales fans de ese parque, muchos de los cuales lo visitaron desde el primer día y hoy nuevamente junto a nuevas generaciones de su familia.

“Más allá de una fecha, esta es una celebración del progreso, innovación y de nuestro compromiso con las maravillas del mar”, dijo Jon Peterson, presidente del parque. “SeaWorld ha ofrecido momentos inolvidables a nuestros visitantes, con un impacto para todo la vida, pero lo que nos distingue es nuestro compromiso con el rescate animal y la rehabilitación”, añadió el ejecutivo, que terminado el acto oficial, y luego de tomarse fotos con varios de los visitantes, a quienes les obsequiaron cupcakes conmemorativos, ofreció un tour a la prensa para presentar las innovaciones.

Antes, el puertorriqueño Pedro Ramos Navarrete, quien es actualmente supervisor del departamento de Zoología, compartió con El Nuevo Día la evolución que ha vivido el parque en los 34 años en los que él ha trabajado allí.

Ramos Navarrete trabaja con los mamíferos marinos, ha estado en numerosos rescates de manatíes y delfines, y actualmente labora más de lleno con los delfines que están en el parque. “Este es un parque completamente diferente al que empecé en enero de 1990. Tenemos más actividades de interacción con los animales y con el público, a quienes orientamos sobre nuestros esfuerzos de conservación, para que aprendan sobre los animales que están aquí y que están en el mar. Hemos rescatado más de 41,000 animales y hemos ido evolucionando, incluyendo que tenemos nuevas atracciones para complacer al público, que quiere aprender más y también tener más diversión. El público también ha evolucionado con el tiempo, pero siempre los que nos visitan tienen como denominador su amor por los animales y el querer conocer más sobre ellos”, dijo Ramos Navarrete a quien hemos visto desempeñando numerosas facetas durante estos años.

La celebración del 60 Aniversario es una extendida a todo el año, pero por tres días, hasta el 24 de marzo, “JP” como conocen al presidente del parque, estará en una breve ceremonia a las 10:00 a.m. compartiendo los planes y compromiso de SeaWorld con los visitantes, que recibirán cupcakes conmemorativos.

Postre conmemorativo. (Suministrada)

Además, por primera vez en los últimos años, los visitantes podrán ver a Shamu y otros personajes disfrazados, como Coral the Dolphin, Sydney the Shark y Puck the Penguin, y tomarse fotos con ellos, y en pantallas en el parque verán momentos memorables en su historia.

Hay muchas novedades

El lema del aniversario de “So much more to sea” no es solo una frase pegajosa de mercadeo. En el parque se están desarrollando varios importantes proyectos de renovación, que abarca desde los shows, hasta atracciones y comida.

Entre las destacadas en el tour ofrecido por el presidente, estuvieron el estreno de Penguin Trek, la octava montaña rusa del parque. “Este es un viaje familiar por las tierras heladas de Antártica, y luego desembarcar para encontrarse con los pingüinos. La atracción debutará ahora en primavera”, explicó, pero declinó dar una fecha exacta, mientras dábamos el vistazo a los rieles de Penguin Trek, que aunque descrita como una familiar, tendrá sus giros emocionantes. Tendrá un exclusivo vehículo estilo moto de nieve donde, una vez a bordo, los pasajeros se embarcarán hacia la inmensidad de la Antártida mientras se unen a una misión de investigación de pingüinos.

La montaña rusa tendrá dos lanzamientos, giros y vueltas, con velocidad de hasta 43 millas por hora sobre unos rieles de 3,020 pies de largo, tanto en el exterior como en el interior. Al terminar, los visitantes se encuentran con los pingüinos reales de SeaWorld, que también podrán verse aunque no se suban a la atracción, igual que sucedia en Antartica: Empire of the Penguin, que ocupaba parte del espacio que ahora tendrá Penguin Trek.

Jon Peterson, presidente del parque, en el Orca Stadium. (Suministrada)

Peterson también mostró los cambios que han hecho en el Orca Stadium, que está casi completado, y que incluye sellado de la enorme piscina de las orcas, cambio de color en el techo (que es ahora es marrón), y el agua, y nuevo escenario. “No queríamos decepcionar a los visitantes que quieren ver las orcas, por lo que no cerramos definitivo este lugar para la renovación, sino que la hicimos por fases, y ya está casi completo”, confirmó el presidente, hablando desde el mismo estadio, que tiene capacidad para 5,500 personas. Para los otros estadios, y áreas de shows, como el de Sea Lion y Otter Stadium, también habrá cambios, que se suman a nuevas opciones de comida, de mercancía, renovaciones en baños y más tecnología para hacer más placentera la experiencia del visitante y disminuir por ejemplo, el tiempo de espera en restaurantes.

Otras novedades, de las que anunciarán detalles próximamente, incluirán un nuevo desfile, con Shamú y nuevo show este verano.

Continúa el Seven Seas Food Festival

Mientras la celebración de aniversario está en su apogeo, también continúa la celebración del Seven Seas Festival, un festival gastronómico y musical, que se extiende hasta el 19 de mayo.