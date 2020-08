Las atracciones de los parques temáticos de Universal Orlando Resort traen a la vida grandes películas de cine. Detrás de ellas hay retantes producciones con un gran equipo creativo que tiene como meta crear algo novedoso, en proyectos que toman años en hacerse realidad y que tienen el reto de que cuando estrenen, tienen que cautivar a los visitantes de los parques, una distinta a la de los cines. Muchas de ellas son en teatros cerrados con los que tienen que asegurarse que también suben la adrenalina y los transportan, sin salir de su silla, a un ambiente de pura acción, como el recién estrenado The Bourne Stuntacular, en Universal Studios, inspirado en la saga taquillera de Bourne, de Universal Pictures.

El proceso no es sencillo y toma muchísimo tiempo y una extensa investigación, para poder escoger la mejor opción al sustituir a otra atracción tan exitosa como fue Terminator 2: 3D. “En Universal Orlando contamos con un equipo de escritores, directores, técnicos, ingenieros y productores, que logran ponerlos en el medio de las historias que ellos aman, y que sientan desde los sonidos hasta los aromas mientras se adentran en ellas”, dijo en entrevista con El Nuevo Día Deborah Buynak, vicepresidenta de Entretenimiento de Universal Orlando Resort. Explicó que al seleccionar una, piensan si será de interés para los visitantes, si tienen la tecnología adecuada para ello, o si no, si pueden obtenerla para no escatimar en brindar la experiencia completa.

El nuevo espectáculo de acción en vivo está en el mismo teatro de la anterior Terminator 2:3D. (Ken Kinzie)

El nuevo espectáculo de acción en vivo está en el mismo teatro de la anterior Terminator 2:3D pero con tecnología novedosa y una historia completamente original, que transporta a los presentes al mundo de Jason Bourne. Buynak destacó la inmensa pantalla LED, de 130 pies de ancho y 28 de alto, con 19,958,400 pixeles lo que logra crear imágenes realistas impresionantes, y una de las estructuras más grandes creadas para un espectáculo de Universal, un elevador debajo del escenario que mide casi 20 pies de ancho.

En este espectáculo participan artistas y acróbatas quienes corren, saltan, escalan y se lanzan por todo el escenario en persecuciones.

“Nuestras piezas móviles se mueven por sí mismas sobre el escenario y alrededor de él para mantenerse sincronizadas con la acción en la pantalla. Desde detrás de la audiencia, estamos proyectando imágenes precisas sobre los sets itinerantes y los artistas en escena, que ponen a los visitantes al borde de sus asientos. En ellas participan los mejores artistas y acróbatas de la industria, quienen corren, saltan, escalan y se lanzan por todo el escenario en persecuciones, donde también hay fuego, humo y viento y dos caídas libres, incluyendo una de 22 pies desde lo alto de un edificio. La reacción de nuestros huéspedes ha sido increíble ante un show nunca antes visto”, dijo la vicepresidenta.

Crear el espectáculo fue bien retante. Diversos grupos trabajaron desde diferentes lugares (las imágenes se crearon en Canadá, parte de la escenografía en California y Pensilvania y los ensayos en Orlando), por ocho meses, hasta lograr que todo hiciera un pareo perfecto y el resultado esperado: poner a los presentes a “viajar” desde sus asientos por tres continentes, visitar siete lugares únicos para seguir a Bourne. Para hacerlo más emocionante pasan por explosiones y efectos especiales, mientras cruzan techos en Tánger, cuelgan de helicópteros en Dubái y van en una carrera de motocicletas por las calles de Washington D.C., entre otros escenarios.

Para este espectáculo, Universal utilizó tanto talento nuevo, y otros que ya tenían como técnicos de Terminator.

Para este espectáculo, Universal utilizó tanto talento nuevo, y otros que ya tenían como técnicos de Terminator, que ahora son parte esencial del espectáculo y claves para mantener perfectamente sincronizadas las partes que se mueven en más de 75 ocasiones y que son vitales para la seguridad del espectáculo.

“Y aunque ahora estamos trabajando con Action Horizons, una de las principales compañías de acrobacias de Hollywood, también hay artistas de acrobacias en el escenario que han estado con Universal Orlando Resort durante muchos años”, comentó Buynak.

El espectáculo no tiene restricciones de edad y lo disfrutarán quienes han visto las películas de Jason Bourne, pero también los que no. Aunque a quienes ya las vieron les gustará saber que hay clips y accesorios reales de las películas, como el automóvil de la icónica escena de persecución en The Bourne Identity y la motocicleta que usó Jason en The Bourne Ultimatum. Además y en exclusiva para The Bourne Stuntacular, Julia Stiles retomó su papel como la principal confidente de Bourne, Nicky Parsons, y el galardonado director y productor, Frank Marshall, colaboró estrechamente con el equipo de Universal Orlando.

Buynak ha estado con Universal Orlando Resort por 28 años, período durante el que ha trabajado como parte del equipo de apertura de atracciones incónicas como Jaws: The Ride, Men In Black y Revenge of the Mummy, pero también fue parte del equipo de pre construcción de Islands of Adventure y de producciones como The Magic of Christmas at Hogwarts Castle and Universal’s y Cinematic Celebration.

The Bourne Stuntacular se presenta diariamente en funciones corridas, y en el teatro se siguen las medidas de distanciamiento social requeridas en este tiempo de pandemia.