¡Este año sí habrá terror en Universal Studios de Orlando, Florida! El parque se prepara para celebrar en grande el 30 Aniversario de estas fiestas del horror, uno de los eventos más populares en los parques temáticos de la ciudad. Aunque no pudo realizarse en el 2020, debido a la pandemia del coronavirus, en Universal decidieron no dejar con las manos vacías a los fans de Halloween y prepararon el año pasado dos casas del terror que se podían ver durante las visitas regulares al parque.

Pero el regreso de las Halloweeen Horror Nights (HHN), promete ser impactante. Habrá 10 casas de terror y cinco zonas de miedo, según adelantó Universal. Y contará con elementos icónicos de la celebración a través de estos 30 años, como el Payaso Jack. Este tendrá un papel importante, ya que se dijo que tendrá inesperados ataques por cada rincón, (Jack Attacks), que hará que los visitantes corran por sus vidas.

Jack se dará la vuelta de sorpresa por las calles del parque y por las casas de terror, así que no habrá escapatoria, y el verlo está casi garantizado. Universal había anunciado previamente que como parte de las actividades tendrían dos espectáculos en vivo basados en algunos de los nombres más grandes del horror y la cultura pop y que la primera casa de terror sería con la leyenda de Halloween Horror Nights, “Beetlejuice”, que fue el primer anfitrión fantasma de HHN, originalmente llamadas “Fright Nights”, cuando debutaron en 1991.

PUBLICIDAD

Mientras Halloween Horror Nights 2021 celebra un año histórico, este exanfitrión se convertirá en la estrella sobrenatural de una escalofriante casa de terror basada en la película de Warner Bros. Pictures y Tim Burton de terror y fantasía, ganadora de un Oscar.

Este evento siempre se ha caracterizado por su intensidad y lo bien logrado que resultan tanto sus casas tipo laberintos, hasta sus zonas de miedo. Por lo mismo, se recomiendan para adultos o jóvenes mayores de 13 años, aunque la entrada para niños no está prohibida y queda a discreción de los padres.

La celebración se realizará durante 42 noches selectas, empezando el 3 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre y los boletos ya están a la venta. Además Universal creó los acostumbrados paquetes vacacionales, que incluyen entrada a las HHN, entrada a los parques de Universal y estadía en algunos de sus hoteles.

Para quienes adquieran el paquete los beneficios incluyen acceso a una puerta de entrada exclusiva y acceso al nuevo “Jack’d Up” que estará por tiempo limitado en Universal’s Cabana Bay Beach Resort, donde los huéspedes pueden ver más de cerca el caótico mundo de Jack y algunos de los siniestros entornos inspirados en sus pasadas invasiones de Halloween Horror Nights. Esto, junto a los beneficios regulares de los huéspedes como transportación gratuita a los parques. Todos los hoteles de la empresa ya abrieron, luego del cese de operaciones debido a la pandemia.

El boleto para las HHN es separado y no está incluido en la entrada regular al parque. Los visitantes diurnos deben salir del parque y volver a entrar si van a esta actividad que es por las noches, y que cuenta con un lleno a capacidad siempre. La recomendación es comprar por adelantado (lo que también resulta más económico), y así se asegura la entrada para el día preferido. Los precios varían dependiendo del día del evento y del tipo de boleto que se compre, pues incluso tienen opciones como un R.I.P. Tour, una experiencia de visita guiada con acceso VIP a las casas de terror y un “Behind the Screams: Unmasking the Horror Tours”, que es un recorrido diurno con las luces encendidas por las casas de terror que ofrece una idea de cómo los sustos cobran vida. El website oficial del evento tiene más detalles. www.Orlando.HalloweenHorrorNights.com.

PUBLICIDAD

Los parques de Universal Orlando Resort ya no están limitando la capacidad de visitantes, como tuvo que hacerse durante la pandemia, y ya no se requiere uso de mascarillas ni distanciamiento social para los vacunados, aunque no se solicita evidencia de vacuna. Según dijo Jeff Shell, CEO de NBC Universal, durante una conferencia telefónica esta semana, los parques de Universal Orlando fueron visitados por 11 millones de personas desde su reapertura en junio de 2020, hasta mayo de 2021.