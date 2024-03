Abarcador concepto agrícola y educativo en Cultivos Frescos de Aquí

“Cultivos Frescos De Aquí nace con siete pesos fia’o, ese es mi testimonio espiritual. Siempre me ha gustado lo que es el campo agrícola, pero en cuestión de lo que es mercado pues no tenía conocimiento. Entonces, me dio la curiosidad y cogí fia’o una bandeja de recao germinada que me costaba siete pesos, y me puse a improvisar con ella”, contó el agricultor, que, para ese entonces, comenzó a sembrar “de todo un poco”, aunque mantuvo un interés especial en el recao.