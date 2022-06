Indiscutiblemente, la atesorada ‘Isla Chiquita’ es una de las joyas más codiciadas del mar Caribe por su monumental belleza natural. Se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los turistas a nivel mundial.

Aunque su extensión territorial es de 7 millas de largo y 3.5 de ancho, Culebra ostenta hermosas playas de arena blanca y agua cristalina, amplia biodiversidad marina y terrestre y una serie de paisajes paradisiacos, listos para ser explorados.

Por eso, el proyecto Somos Puerto Rico de GFR Media coordinó un recorrido en bote con la empresa H2O Water Taxi, para descubrir los secretos de la llamada ‘Cuna del Sol Borincano’.

La compañía familiar, fundada en el 2016, realiza hasta tres viajes diarios a impresionantes cayos que prácticamente mantienen su hermosura natural y a donde se realizan diversas actividades, entre estas, ‘snorkeling’, ‘paddleboarding’, kayak o buceo, además de disfrutar de las playas, juegos en la arena o tal vez, caminar para ver las distintas especies.

El recorrido inició a las 9:00 a.m. bajo el comando del capitán Germán Amaro, quien dirigió la embarcación hacia el cayo Luis Peña, una reserva natural al oeste de Culebra.

“Luis Peña tiene unas playas bonitas, es pequeña, pero parece una piscina. La vida marina, por ser parte de la reserva natural, es bien grande y hermosa, hay mucha variedad de peces, corales, arrecifes. Aunque tuvo un poco daño con Irma y María, pero se ha restaurado bastante”, expuso Jackeline Reyes Romero, esposa del capitán Amaro.

“Aquí se puede disfrutar de la playa Honeymoon, que es la más concurrida de la Reserva Natural de Culebra. Esta playa es hermosa, se puede hacer ‘snorkeling’, es seguro y la vida marina es hermosa. También se puede bucear”, dijo por su parte el capitán Amaro al mostrar la icónica belleza de la playa que parece coquetear con otros cayos más pequeños que se ven desde la pureza de su arena.

Otro de los destinos es la isla Culebrita, a donde se puede caminar hasta subir al faro y deleitarse con el paisaje de sus aguas cristalinas en sus diversas tonalidades. Desde allí se ven Saint Thomas, Vieques y la Isla Grande.

“Culebrita es hermoso, tiene el faro y es uno de los primeros en el Caribe. Es la sensación de los visitantes porque playa Tortuga es hermosa, de verdad que es otro mundo. Pero no tan solo es playa Tortuga, sino que tienes las piscinas naturales, el faro, aunque es una ruina, está en proceso de restauración y la vista desde allá arriba es hermosa. También tiene la playa del sur; el americano la bautizó como ‘Snorkeling Beach’ porque ahí, los arrecifes están bien cerca de la orilla”, destacó Reyes Romero.

Mientras que playa Tortuga, posee otro de los paisajes más ensoñadores que pudiera imaginar el ser humano, que generalmente identifica estos paraísos como lugares inalcanzables. Sin embargo, es parte del archipiélago borincano.

De otra parte, aunque no es un islote, la familia Amaro Reyes cuenta con una plataforma flotante en medio del mar que bautizaron como Chichi’s Island; ideal para familias o grupos.

Esta plataforma fue creada por Reyes Romero y su padre, Jaime Reyes, pues las familias en Culebra deben desarrollar algún negocio relacionado al turismo para generar ingresos. Por eso, idearon el interesante concepto desde el cual se realizan diversas actividades acuáticas.

“Nosotros decimos que es un balcón flotante donde las familias pueden pasar hasta cinco horas, al igual que en los cayos. Es un lugar más relajante pues se le cocina al grill, escuchan música, se pueden hace kayak, ‘paddleboarding’ y ‘snorkeling’, y es ideal también para los niños porque aquí el mar es llanito y el agua es clarita”, destacó la fémina de 44 años.

Playa Flamenco

La mayoría de los turistas que visitan a Culebra son cautivados por la monumental belleza de Playa Flamenco en el norte de la isla, que, por su atractivo natural, ha sido catalogada entre las playas más hermosas del mundo.

Para el historiador y administrador del complejo Culebra Beach Villas, Michael Chambling, “ver las fotos no le hace honor a la belleza impresionante de esta playa de arenas blancas y agua cristalina, según constatan visitantes y turistas de todas partes del mundo”.

“De hecho, muchas personas vienen a Culebra solo para ver playa Flamenco y se regresan el mismo día porque pudieron constatar lo que habían escuchado de la playa. Es la playa con acceso más directo en Culebra, pero todavía no hay área para camping hasta que no se culmine con la remodelación del balneario”, sostuvo.

Por su parte, Reyes Romero destacó que, “Culebra también tiene playa Tamarindo, que no es una playa de arena blanca, pero es cristalina y es parte de la reserva. Se llega en carro y desde ahí también se puede hacer ‘snorkeling’. Ahí se ven mantarrayas, tortugas, langostas y otras especies marinas”.

“Está Punta Soldado que es una playa bonita, no es de arena blanca como Flamenco o Culebrita, pero son hermosas, cristalinas y es más privada porque mucha gente no sabe que existe. Zoni está al norte y es una playa donde el mar es bravío. No es para ‘surfers’ porque tiene rocas en algunas áreas de la orilla, es bueno caminarla hasta el final y desde ahí puede verse Culebrita y Cayo Norte”, apuntó.

Para detalles y reservaciones puede acceder a H2O Water Taxi en Facebook e Instagram, o llamar al 787-685-5815.