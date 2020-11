Durante la mañana de ayer se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de lo que será el Kontel Adventure Hotel, un nuevo concepto de eco-hospedería que estará localizado en el municipio de Santa Isabel. El innovador proyecto, desarrollado por los empresarios puertorriqueños Sandrysabel Ortiz y Miguel Vázquez, contará con una inversión aproximada de $720,000 y estará generando ocho empleos durante la fase de construcción que comenzará el próximo mes de diciembre, y tres empleos a tiempo completo una vez comiencen sus operaciones.

“Desde la Compañía de Turismo impulsamos el desarrollo del turismo sostenible y responsable, por lo cual nos entusiasma apoyar proyectos de pequeña escala fuera del área metropolitana, como lo es Kontel Adventure Hotel, el cual promete poner en valor el potencial de Santa Isabel como destino de clase mundial para el deporte del ‘kitesurfing’”, indicó Carla Campos, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR). “Según ha sido presentado, este proyecto respeta la zona marítimo terrestre, es uno de muy bajo impacto a nivel ambiental y generará aproximadamente 10 empleos en la comunidad local. A su vez, constatamos que el mismo procura hacer disponible una serie de servicios básicos para el disfrute de la franja costera sin impedir el acceso a la misma. La visión de Kontel Adventure Hotel combina la belleza de su entorno natural con experiencias de aventura, poniendo así en el mapa a la Bahía de Jauca como un lugar idóneo para realizar deportes acuáticos de vela”.

El innovador concepto de la eco-hospedería utilizará contenedores individuales y materiales reciclados en la construcción de sus 15 habitaciones. Su diseño modular incorpora el uso de energía renovable (solar, eólica y bio-masa); manejo y conservación de agua; equipos certificados Energy Star; y el uso de productos elaborados por artesanos locales tales como jabones y shampoo. La localización de cada una de las habitaciones fue planificada para maximizar el encanto del ambiente que la rodea y minimizar su huella ecológica protegiendo elementos tales como árboles, características del terreno y otros.

“La belleza natural y las condiciones para practicar el deporte en Jauca han sido descubiertos por kiters de todo el mundo”, comentó Miguel E. Vázquez Landrón, desarrollador del proyecto. “Kontel ofrecerá una experiencia más completa con alojamiento y comidas para que el visitante disfrute por más tiempo los retos de este deporte y los encantos del sur de la isla”.

Una vez completado, Kontel Adventure Hotel ofrecerá a sus huéspedes una diversidad de deportes acuáticos no motorizados tales como “kite surfing”, “stand-up paddleboarding” (SUP), “snorkeling”, “kayaking”, y paseos en veleros tipo “hobie cat”. Además de esto, tendrán disponibles tour guiados e interpretativos en la zona, transportación acuática a las islas de Vieques y Culebra, y botes para realizar excursiones de pesca en la modalidad de “catch and release”.