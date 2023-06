Entre los ríos Guacio y Arenas, a la altura del barrio Maravillas 1 de Las Marías, se encuentra la Hacienda El Porvenir. Una finca de 66 cuerdas dedicada una vez al cultivo de caña de azúcar, hoy combina la actividad agrícola, el senderismo y un área amplia para acampar, en la que además se puede disfrutar de la paz y la belleza natural.

Los visitantes, además de acampar, disfrutan del paisaje y de los ríos. (Jorge A Ramirez Portela)

Evelyn Ríos Valentín y Ramón Neftalí Morales Ruiz, dueños de la Hacienda, adquirieron los terrenos en el 2010 con la intención de sembrarlos, sin pensar que la belleza y atributos del lugar lo harían idóneo para la actividad al aire libre. “Mi papá nos crio en la agricultura y a mí siempre me gustaron las fincas. Empecé comprando una finca de tres cuerdas, después compré una de 11 cuerdas. La sembré complete, de rabo a cabo, y ya en la segunda finca no había dónde sembrar, y decidimos comprar esta”, narró Morales Ruiz.

Así comenzó la siembra de café, plátanos, naranjas, recao, limón y yautía. Sin embargo, no fue hasta después del huracán María que, de manera fortuita, se inició el uso de los predios para acampar. “Vino un muchacho de Yauco, un tal ‘Chepo’, a hacerme unas pruebas de terreno, y cuando lo subí a la loma me dijo: ‘Ramón, esto es hermoso’. Y me dice: ‘¿Tú me dejas acampar aquí?’ Pasamos un tractor y limpiamos. Él contacta a un amigo de él de Dorado, Hiram, y el don vino a ver el terreno y le encantó. Y yo le dije: ‘Vamos a hacerlo’ y vinieron y gozaron porque esto se llenó”, manifestó Morales Ruiz.

PUBLICIDAD

Vista aérea de las instalaciones. (Jorge A Ramirez Portela)

Por su parte, Ríos Valentín explicó que la actividad, que se dio de manera informal, resultó ser bastante concurrida, ya que tanto ‘Chepo’ como Hiram son parte de un club cuyos miembros se dedican a acampar en diferentes lugares a través de la isla. Eso ocurrió en el 2021, se repitió el año pasado y, a sugerencia de los más de 50 acampadores que se dieron cita en el lugar, la pareja se decidió a establecer el área para acampar.

En aquel momento, el terreno no contaba con ningún tipo de instalación para los visitantes. Hoy día, por $30 por caseta por noche, los campistas cuentan con agua, baño completo, gazebo con estufa y fregadero, área para parrilladas y fogatas. Además de acampar, los visitantes pueden realizar actividades y juegos al aire libre, pescar en las aguas del río Guacio o darse un chapuzón en las aguas cristalinas del río Arenas, caminar por los senderos de la finca o simplemente, traer una hamaca y dedicarse a descansar en ella.

Para información adicional puede llamar al 787-215-2850; o escribir a riose9898@gmail.com.