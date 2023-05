Cuando existe voluntad, solo la acción hará posible que se materialicen las ideas. Es precisamente este empuje el que ha llevado a Ricardo “El Chino” Velázquez Laboy a emprender como organizador de actividades sociales y educativas en su concepto de aventuras organizadas a los lugares de interés turísticos de Patillas.

Desde recorridos guiados por la reserva natural de su barrio en la Villa Pesquera, actividades nocturnas de observación y diversas experiencias de entretenimiento en agua salada o dulce, Velázquez Laboy se las ha ingeniado para fundar su empresa desde cero.

“Antes de comenzar con este concepto trabajé en la industria. Soy mecánico industrial, estudié gerencia y administración. Desde muy joven siempre hice actividades de kayaks y los recorridos con mis amistades. Entonces con los cierres de fábricas y la inestabilidad económica, busqué la manera de tener una entrada económica más estable, segura”, explicó.

Adventure and Water Sport realiza tours diurnos y nocturnos, disponibles siempre con reservaciones. (XAVIER GARCIA)

“Decidí emprender y arriesgarme a lograr independizarme para mejorar las condiciones de vida de mi familia. Entonces compré dos kayaks y uno me lo prestaron; y a partir de ese momento, los alquilaba. No ha sido fácil, pero la constancia y perseverancia han hecho la diferencia hasta lo que he logrado hoy con la creación de Adventure and Water Sports hace 9 años”, destacó Velázquez Laboy.

PUBLICIDAD

El concepto contempla la preservación, educación y apertura de las riquezas naturales de Patillas en un ambiente de respeto a la naturaleza y empoderamiento de sus residentes sobre la importancia de lo que poseen.

“Soy proambiente y entiendo que se puede lograr un equilibrio entre el desarrollo comercial a la par con la protección de nuestros recursos. Yo vengo de familia pobre y de crianza entre pescadores. El comienzo fue muy luchado, pero cuento con el respaldo y respeto de mis vecinos y amigos de la zona, quienes han visto la necesidad de cuidar las áreas que visitamos con turistas locales e internacionales”, señaló el guía.

Emiliz Santiago y Ricardo Velazquez, encargados de la empresa de aventuras. (XAVIER GARCIA)

Junto a él y por cuatro años seguidos, en la empresa de aventuras labora Emiliz Santiago, joven procedente de La Playa de Humacao y quien desde que tuvo la primera oportunidad de visitar Patillas, quedó prendada por la amabilidad de sus pobladores y la extensa y variada belleza de los paisajes.

“Nací y me crié en Humacao. Luego me trasladé hasta Nueva York por 15 años, donde estudié y adopté una subcultura de encontrarme con la paradoja hacia dónde dirijo mis esfuerzos y dedicación. Entonces desde la distancia solo pensaba cómo podía regresar, pero para compenetrarme en la naturaleza y rodeada de mi gente. Entonces a partir de estos 4 años, he aprendido a vivir simple; de la naturaleza y de todas las maneras que ella te enseña”, comentó Santiago, quien junto a Ricardo, completan los recorridos guiados en la empresa.