Cuando Ivonne Paniagua decidió preparar una cena tipo “picnic” para sorprender a su esposo, Orlando Betancourt, jamás imaginó que estaría abriendo las puertas a una fábrica de momentos inolvidables.

Desde ese instante, sus allegados comenzaron a solicitarle el servicio, por lo que la carolinense vio una oportunidad para crear el innovador negocio que llamó: ”Oasis Picnic”.

“Durante la pandemia nosotros estábamos encerrados y yo quería salir y hacer algo porque siempre me ha encantado la naturaleza. Entonces pensé hacerle una sorpresa a mi esposo para salir de la rutina. Decidí comprar unas cositas e hice una cena tipo picnic. De momento, una compañera de trabajo me dijo: ‘eso me gusta mucho, ¿me puedes hacer una para mi esposo?’. Ahí empezó a regarse entre familiares y amigos”, contó la mujer de 52 años, quien tomó ideas en sus viajes a Nueva York y California, donde las personas suelen hacer ese tipo de “settings”.

"Oasis Picnic" crea escenarios, con sábanas, cojines, sombrillas y mesas de poca altura. (Isabel Ferré Sadurní)

Así comenzó a crear momentos especiales en ambientes naturales, y ese es –precisamente- el enfoque principal de “Oasis Picnic”, ya que sus escenarios, con sábanas, cojines, sombrillas y mesas de poca altura, terminan por crear estampas únicas.

“Me motivé a brindarle a las personas una experiencia donde pudieran estar en contacto con la naturaleza, algo preparado especialmente para ellos. Además, de que no tiene que cargar nada porque nosotros preparamos todo, de principio a fin”, dijo.

Según Paniagua, las temáticas, los colores y las decoraciones las trabajan al gusto del cliente para darle un toque personalizado a ese momento especial. También ofrecen desde comida criolla hasta paellas, bebidas y el postre.

“Nos encargamos de la decoración y toda la coordinación, si hay que llevar juegos, incluso si las personas lo desean, le incluimos la comida que puede ser brunch o cena porque tenemos un menú variado. Además, le incluimos una bandeja de charcutería; tenemos también la opción de traer bizcocho para esa celebración”, indicó la propietaria.

Sobre el lugar, “Oasis Picnic” presenta varias alternativas.

El servicio comenzó para dos personas, pero ya se ha ampliado a actividades más grandes. (Isabel Ferré Sadurní)

“Tenemos permiso para operar aquí en el Balneario de Carolina para quienes les guste ese ambiente playero; también tenemos permiso en El Escambrón. Pero quienes prefieran áreas verdes sin arena, hacemos los picnics en Ventana al Mar y en El Morro. También tenemos espacio en el Hotel Margaritaville en Río Grande”, mencionó Paniagua.

La emprendedora, quien trabaja el proyecto oficialmente desde hace dos años junto a su esposo, recuerda que comenzó con cenas para parejas, y aunque su ofrecimiento es bien recibido por los enamorados, han logrado trabajar todo tipo de eventos.

“En la pandemia empezamos haciendo cenas para dos personas, luego nos movimos a cumpleaños de seis personas; ya estamos haciendo cumpleaños más grandes, quinceañeros, hacemos eventos corporativos, bautismos, graduaciones, reuniones de clases graduandas y hasta bodas”, desglosó.

“Es un momento memorable y de bienestar. Si eres de los que te apasiona el mar, el poder estar aquí escuchando las olas, la brisa, tienes todo lo sensorial y compartir eso con tus seres amados, con amigos y pasarlo relax, sin tener que pasar ningún tipo de trabajo; es una sensación de paz y bienestar. Es una experiencia muy bonita que valoras y con el tiempo uno lo que recuerda son esos momentos”, puntualizó la carolinense.

Para detalles de “Oasis Picnic”, pueden acceder a sus redes sociales o a su página web: www.oasispicnic.com. También pueden llamar al 787-960-3902 o escribir a oasispicnicpr@gmail.com.