Vaca Negra, una oportunidad para adentrarse al mundo de los quesos

“He trabajado con la industria de la producción de leche desde que me gradué de microbióloga, dando servicios directamente a los ganaderos para que, mediante análisis de leche, ellos cumplan con todos los parámetros y estándares de calidad de la industria”, contó la egresada del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

“Una vez aprendí y dominé las técnicas, le propuse a los ganaderos que, en vez de pagarme con dinero los servicios de laboratorio, me pagaran con las producciones de leche. De manera que, hicimos ese trueque de leche por los servicios de laboratorio. De ahí comienza Quesos Vaca Negra”, reveló.

Un recorrido que reta los sentidos

“Jamás imaginé que llegáramos a esto: el reconocimiento de la marca. De las cosas que más me impresiona es que he logrado motivar a muchas mujeres y hombres también, que han tomado muchas iniciativas para desarrollar sus respectivos proyectos agrícolas, turísticos y eso me llena de mucha satisfacción”, puntualizó.