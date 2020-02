La certificación de inspección que informó el pasado jueves la disponibilidad del auditorio Juan “Pachín” Vicens —al no tener daños severos en su estructura por los terremotos del mes pasado— no resultó ser un alivio por completo para los Leones de Ponce.

El quinteto subcampeón de la temporada 2019 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) se reunirá la semana entrante con el municipio para detallar los últimos toques del regreso de la escuadra a la instalación antes del partido inaugural el 1ro de marzo.

“Hemos tenido que hacer de tripas corazones”, dijo el viernes el apoderado Gerardo Misla a El Nuevo Día.

“Seguimos practicando en Juana Díaz. Por fin se dio la certificación y tendremos una reunión con el municipio la semana que viene para ver el cuál es el plan, y cuándo podemos retornar a practicar. No es decisión de nosotros. Sí sabemos que en marzo no debemos tener problemas. Lo más importante es que vamos a comenzar en marzo y esperamos volver a practicar lo más pronto posible”, agregó.

Impacto negativo

Misla indicó que la venta de abonados y la llegada de auspiciadores se vio afectada por la indisponibilidad de Pachín, que tuvo algunos daños luego de que explotaran los cristales en una de las partes superiores de la cancha a consecuencia de los sismos. De igual forma, se mencionó que hubo una grieta en el techo.

“Había una ventana de tiempo que se estaba cerrando. Ahora, con este anuncio, la ventana se mantiene abierta. Mucha gente no se abonó porque no sabía que iba a pasar. Los auspiciadores no sabían tampoco. Ahora, se abre una ventana de tiempo y nos queda poco. Si fuera otro tipo de caso, las cosa sería mala. Es ponernos a correr más rápido de lo que se supone en esta fecha. Tratar de reinventarnos un poco. Tenemos un compromiso con la ciudad y con la económica de la región y con el BSN. Haremos todo lo posible para presentar un espectáculo de calidad”, declaró el directivo ponceño.

Según Misla, el Pachín Vicens repitió por segunda temporada consecutiva como la instalación que recibió más fanaticada en todo el torneo en 2019.