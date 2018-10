Entre todos los momentos inolvidables que cosechó Kobe Bryant en su carrera de 20 años en la NBA, resalta el momento en que el otrora astro de la NBA se quedó frisado cuando su rival Matt Barnes fingió pasar el balón hacia su rostro durante un partido en marzo de 2010.

Ocho años después, resulta que el vídeo convertido en uno de los GIFs (Graphics Interchange Format) más célebres del baloncesto en la internet no fue lo que pareció.

La cuenta de Twitter @treykerby reveló el martes un nuevo vídeo que muestra otra perspectiva del momento.

Resulta que Bryant y Barnes, que para ese tiempo jugaba para el Magic de Orlando, no estaban alineados. Mientas Bryant se movía de lado a lado, Barnes fingió pasar la bola a la dirección contraria del rostro del cinco veces campeón de la NBA.

"No mires el ángulo desde arriba de la frisada de Kobe-Barnes a menos que no quieras que se arruine totalmente (el momento)", advirtió la cuenta.

I see this is going around again today. Kobe did not flinch because he had no reason to flinch. pic.twitter.com/oi0ZVYNXIZ