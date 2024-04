Joel Embiid confirma que fue diagnosticado con parálisis de Bell

“Mi cuerpo estaba, no se sentía bien”, admitió “Sí, es bastante molesto. La parte izquierda de mi cara, mi boca, mi ojo. Ha sido difícil. Pero no me doy por vencido. Voy a seguir peleando todo. Es desafortunado, así es como lo veo. Pero no es una excusa. Tengo que seguir empujando”.