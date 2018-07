LeBron James llegó a un acuerdo para un contrato de cuatro años con los Lakers de Los Ángeles, anunció esta noche la agencia que lo representa.

El contrato sería por un total de $154 millones, según confirmó la agencia en comunicado de prensa.

De esta manera, James pone fin a uno de los mayores dramas de esta temporada muerta en la NBA. Llegará a un equipo de los Lakers repleto de jóvenes estrellas, que ahora espera dar el próximo paso con James en la plantilla.

pic.twitter.com/zgz8YO7BPn — Klutch Sports Group (@KlutchSports) July 2, 2018

Los Lakers no clasifican a la postemporada desde la temporada de 2012-2013, y desde ese entonces suman cinco temporadas consecutivas con récord perdedor. En la pasada campaña, los Lakers sumaron récord de 35-47 bajo la dirección de Luke Walton.

La pasada campaña fue la número 15 de James en la NBA, y con 33 años puso unos de los mejores números de su carera con promedios de 27.5 puntos, 9.1 asistencias y 8.6 rebotes.

Los Ángeles, además, le dará a James una mayor plataforma para todos sus negocios fuera de la cancha.

Por segunda ocasión en su carrera, James deja a los Cavaliers de Cleveland. Esta vez, lo hace tras llevarlos a cuatro finales consecutivas. En general, es la tercera ocasión en ocho años que James cambia de equipo.

Sin embargo, en su segunda estadía en Cleveland cumplió con su objetivo y le dio un campeonato a los Cavaliers. En la final del 2016, los Cavaliers remontaron una desventaja de 1-3 en la final para derrotar a los Warriors. Fue el primer título en la historia de los Cavs.

Welcome to the family @KingJames #lakers4life #striveforgreatness @JeanieBuss @MagicJohnson and RP well done!!! ????