El delantero Ricky Sánchez le comunicó a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR) su retiro del Equipo Nacional.

Así lo comunicó hoy el presidente de la FPBR, Yum Ramos, en conferencia de prensa para presentar la preselección que viajará mañana a China para iniciar su preparación rumbo a la Copa Mundial que iniciará el 31 de agosto.

Sánchez, de 32 años, era parte del listo de 17 canasteros, pero le notificó a Ramos que no estaría realizando el viaje.

El anuncio de Sánchez le pone fin a una larga trayectoria con la Selección Nacional, la cual comenzó en el 2007 cuando apenas tenía 20 años.

"Me voy agradecido y satisfecho por la oportunidad que me dio la Federación de Baloncesto de Puerto Rico de representar por tantos años a mi país. El baloncesto me dio muchas oportunidades personales y profesionales y, más que todo, el sustento a mi familia. Pero ya es momento que el relevo de generación continúe y que otros jugadores más jóvenes que yo puedan tener la misma experiencia que tuve con la Selección. Me voy agradecido”, indicó el delantero de 6’11” de estatura en comunicado de prensa, pues no estuvo presente en la actividad de hoy.

El pasado mes de febrero, Sánchez fue parte de la Selección que aseguró su clasificación al Mundial a través del sistema de ventanas de FIBA.

Pero en la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional, Sánchez comenzó a dar señales de declive al promediar solo 4.1 puntos en 31 juegos con los Santeros de Aguada en la campaña regular.

“Nosotros sostuvimos varias conversaciones con Ricky Sánchez, y Ricky nos informó que está colgando los tenis en la Selección Nacional adulta masculina. Ricky le dedicó 12 años de su carrera a la Selección Nacional, nunca le dijo que no, nunca pidió un centavo, nunca pidió nada a cambio”, expresó Ramos durante la conferencia de prensa.

“Es una persona comprometida totalmente con el baloncesto, pero según me dijo, llegó el momento de pasar la página y darles la oportunidad a los jugadores más jóvenes para que se puedan exponer ante el mundo y que tengan la oportunidad de llevar el nombre de Puerto Rico en el pecho”, agregó Ramos, quien agradeció las aportaciones del jugador.

Los que van para China

Además de anunciar el retiro de Sánchez, la Fbpur presentó a los 15 jugadores que integrarán la preselección masculina de baloncesto que viajará a China.

El listado quedó conformado por David Huertas, Javier Mojica, Isaiah Piñeiro, Ramón Clemente, Alexander Franklin, Gary Browne, Gian Clavell, Emmanuel Andújar, Christopher Brady, Iván Gandía, Devon Collier, Carlos Rivera, Jorge Bryan Díaz, Ángel Rodríguez y Tyler Davis. El corte final se hará entre el 29 y el 30 de agosto.

En el caso de Davis, que había expresado su deseo de unirse a la selección para la Copa Mundial, la Fbpur solicitó la intervención de la FIBA y este organismo – a su vez- le envió una carta al presidente de la Federación de Baloncesto de China, Yao Ming, y al presidente del club Xinjiang Flying Tigers, donde el canastero tiene un contrato, para que lo liberen para jugar.

Davis, que se había excusado de la sexta ventana clasificatoria al Mundial de Baloncesto por una depresión, firmó un convenio de un año con el equipo Xinjiang Flying Tigers de la Liga de Baloncesto de China.

“Estamos en gestiones con FIBA, todavía no tenemos la certificación de que el jugador ha sido liberado del club de China, pero nosotros lo tenemos convocado y se cumplieron con todos los reglamentos y procesos establecidos por la FIBA”, explicó Ramos, quien sostuvo que si un equipo no libera a un jugador se expone a sanciones.

La agenda en China

El equipo llegará a la país sede del torneo con unas tres semanas de antelación a la fecha de apertura del torneo mundialista el 31 de agosto para aclimatarse y participar de varios partidos que les servirán de fogueo.

“Por primera vez vamos a tener un tiempo razonable para practicar. Aparte de que vamos a tener un mes para practicar, hemos dividido el grupo entre los que fueron a los Panamericanos (Brady, Collier, Andujar y Gandía), que lució muy bien y trajo medalla de plata. Ahora le toca al equipo grande”, declaró el dirigente nacional Eddie Casiano.

“Nuestra meta es clasificar a la segunda ronda”, agregó el técnico.

El quinteto comenzará con el Torneo Preparatorio “Four Nations”, que se celebrará del 10 al 12 de agosto en Kunshan, China. Ahí se medirán frente al país anfitrión, Croacia y Angola.

Del 12 al 19 de agosto el Equipo Nacional estará de lleno en lo que serán las prácticas diarias hasta trasladarse a la ciudad de Suzhou y participar del “Atlas Challenge Basketball Tournament” del 21 al 27 de agosto. En este evento verán acción junto a las delegaciones de República Dominicana, Venezuela, Turquía, Grecia y Senegal.