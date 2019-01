Los Ángeles - Stephen Curry anotó 28 puntos y DeMarcus Cousins añadió 14 en su debut con los Warriors después de haber estado fuera de juego durante casi un año, y Golden State se afianzó en el tercer cuarto para vencer 112-94 a los Clippers de Los Ángeles el viernes por la noche en su séptima victoria consecutiva y sexta consecutiva como visitantes.

14 pts in 15 mins.



Boogie's Warrior debut ends with his 6th personal foul early in the 4th. pic.twitter.com/uI13jhQn0W