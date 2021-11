Nota del editor: columna de análisis del periodista Tim Reynolds de The Associated Press

LeBron James se perderá un juego.

Markieff Morris se está perdiendo su octavo, sin un regreso a la cancha a la vista.

Esas dos cosas están más conectadas de lo que algunos podrían imaginar.

Al suspender a James para el partido del martes por la noche contra Nueva York -la única visita de los Lakers de Los Ángeles al Madison Square Garden esta temporada- por su papel en un incidente en Detroit el domingo, la NBA envió un mensaje muy fuerte y claro a cualquiera que quisiera participar en futuras disputas en la cancha.

Suficiente es suficiente.

PUBLICIDAD

El desastre del domingo por la noche en Detroit, la segunda pelea significativa en la cancha en la NBA esta temporada, le valió a James la primera suspensión de sus 19 años de carrera. Isaiah Stewart, de los Pistons, recibió una suspensión de dos juegos, además de los ocho puntos de sutura que eran necesarios para cerrar un corte en su cabeza.

“Sintió que recibió un golpe intencional debajo de su frente”, dijo el entrenador de los Pistons, Dwane Casey. “En la calle, sería una historia diferente”.

Tal vez sea así. Pero la NBA no se juega en la calle y la liga no quiere que suceda nada de eso bajo su vigilancia. Entonces, después de dos incidentes muy feos separados por solo un par de semanas, la NBA decidió devolver el golpe sentando a su nombre más grande.

James fue expulsado por lanzar el codo, que resultó en una pelea. La NBA tenía opciones para sanciones. Había un precedente para simplemente multar a James, como ha sido el caso en algunas situaciones similares. Pero la liga, evidentemente, pensó que eso no sería suficiente y se decidió por la suspensión de James para un juego televisado a nivel nacional, en posiblemente el estadio más famoso del mundo.

Los fanáticos, obviamente, notarán su ausencia.

Y los jugadores de la NBA también lo harán. Si James puede ser suspendido, cualquiera puede ser suspendido.

Y ese mensaje debería resonar con fuerza en un par de juegos en los próximos días: una revancha Pistons-Lakers en Los Ángeles el domingo, un juego en el que James y Stewart serán elegibles para jugar, y el viaje de Denver a Miami el lunes.

PUBLICIDAD

Nuggets-Heat II será la revancha de un juego el 8 de noviembre, empañado en los momentos finales por Morris cometiendo faltas exageradas al MVP reinante Nikola Jokic, de Denver, y Jokic respondiendo con un duro antebrazo en la espalda de Morris. La fuerza del golpe de Jokic fue suficiente para hacer tambalear al delantero de 245 libras de Miami. Morris, generalmente considerado uno de los tipos duros de la liga.

Jokic fue suspendido por un juego. Morris no ha jugado desde entonces, y el Heat no ha dado indicios de que esté ni remotamente cerca de regresar. De todos los jugadores principales en estos dos incidentes en la cancha, con el debido respeto a que Jokic y James se combinaron para perder alrededor de medio millón de dólares en salario y Stewart fue ensangrentado, nadie ha salido con un peor resultado que Morris. No puede jugar y el Heat lo ha echado de menos.

Para cuando los Nuggets visiten al Heat el lunes, la ausencia de Morris será de hasta 11 juegos. Y contando.

Podría ser un circo el lunes por la noche en Miami, que, por supuesto, es exactamente lo que la NBA no quiere.

Los dos hermanos de Jokic tienen entradas para el juego. Son bastante reconocibles y fácilmente se emocionan, como lo demuestran algunas de sus travesuras pasadas durante los juegos. Su infame cuenta de Twitter duró poco, y es razonable decir que la liga no encontró entretenida la guerra de palabras entre los hermanos Jokic y el hermano gemelo de Markieff Morris, Marcus Morris, de los Clippers de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Y no olvide que el alero del Heat Jimmy Butler fue multado y, según el Denver Post, gritó en el pasillo que separaba los dos vestidores después del juego para decirles a los jugadores de los Nuggets que sabían dónde estaba estacionado el autobús de Miami, presumiblemente en caso de que alguien quisiera detenerse y discutir los asuntos más a fondo.

La NBA no puede estar feliz de que haya tanta atención en esos dos juegos, porque esa atención está ahí por las razones equivocadas.

La liga tampoco puede estar feliz de que el incidente en Detroit el domingo por la noche trazara paralelismos obvios con el infame tumulto de “Malicia en el Palacio” en Auburn Hills, Michigan, en 2004, cuando un vaso fue arrojado desde las gradas y desencadenó quizás la peor pelea en la historia del deporte de Estados Unidos cuando miembros de los Pistons e Indiana Pacers se pelearon con fanáticos.

A James no le gustará la suspensión, ni tampoco a los Lakers. Y se podría argumentar que tampoco necesariamente se merecía solamente un juego.

La NBA está enviando un mensaje, no a James, sino a toda la liga.

Esto debe terminar ahora.