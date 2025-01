Apoderado de los Gigantes presenta pruebas ante alegaciones del alcalde de Carolina: “Vender al equipo no es una opción para mí”

Canóvanas - Después de que el alcalde José Carlos Aponte alegara que no le renovó el acuerdo a los Gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional (BSN) para el uso del Coliseo Guillermo Angulo debido a una serie de incumplimientos contractuales, el apoderado Héctor Horta presentó el viernes evidencia documental y fotográfica para contrarrestar las reclamaciones.

Además, sostuvo que toda la prueba que expuso durante una conferencia de prensa abierta al público en el Hipódromo Camarero, en Canóvanas, se le había entregado anteriormente a Luis Reyes, director del Departamento de Recreación y Deportes, en Carolina.

El ejecutivo municipal denunció el miércoles que la franquicia construyó cantinas en espacios improvisados sin permisos de construcción ni permisos de uso requerido para la venta de comida y bebidas alcohólicas. También señaló que se colocó una publicidad “ofensiva, con vocabulario soez” en las instalaciones del coliseo y que se ocasionaron daños a la infraestructura, incluyendo el uso de una pegatina que afectó el tabloncillo.

Unas alegaciones que tomaron por sorpresa al apoderado de Carolina.

“Nunca imaginamos esto, porque ya me había reunido con el señor Luis Reyes y todo estaba bien. Nunca hubo ningún tipo de incumplimiento ni nada. Tres meses después, me sorprendieron cuando me enviaron esa carta. Uno se pregunta,¿de dónde salió esto? Nunca me notificaron ningún incumplimiento y hemos tratado de trabajarlo de la mejor manera”, relató Horta en un aparte con este medio.

Horta mostró la carta en la que se le informó que no se le extendería el contrato a los Gigantes, el 22 de noviembre, poco más de dos semanas después de celebrarse las elecciones generales en Puerto Rico.

Ante esta situación, el apoderado expuso documentos y fotos que evidenciaron que el equipo envió los debidos permisos para instalar sillas en el área ‘courtside’, pólizas de seguros y venta de bebidas alcohólicas. Además, presentaron informes que demostraron que, en efecto, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico aprobó las sillas añadidas a la cancha.

Horta también informó que 553 sillas en el área de preferencia o palco del Coliseo Guillermo Angulo estaban rotas o con “algún tipo de desperdicio” antes de comenzar la temporada 2024 del BSN. Además, reiteró que hizo una inversión que supera los $200,000 en mejoras al precinto, incluyendo reparaciones al techo y al tabloncillo antes de instalar unas pantallas. Todo esto luego de realizar un estudio estructural en el Guillermo Angulo.

De hecho, el apoderado reveló que esta fue la razón por la que los Gigantes comenzaron su pretemporada del torneo anterior en Fajardo y no en Carolina, ya que en ese entonces se estaban realizando las mejoras en el coliseo.

Sobre la publicidad con vocabulario soez, Horta dijo que fue colocada antes de arrancar el torneo por un auspiciador y removida en menos de 24 horas.

Del mismo modo, el apoderado manifestó que el municipio pidió que se dejara de utilizar palabras como “Carola” y “Calentón” a cambio de más fondos. Horta y tres funcionarios del municipio llegaron a un acuerdo para que el quinteto vistiera uniformes alternos durante una cantidad de partidos en la serie regular, mientras que en los ‘playoffs’ era una decisión de los jugadores.

La conferencia de prensa se celebró un día después de que el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) expresara en un programa radial que, mientras Horta sea el apoderado, Carolina no tendrá equipo del BSN. Aun así, Horta aseguró que sigue abierto al diálogo para pactar un acuerdo con el municipio y, por su parte, no tiene un problema personal con Aponte.

“Yo no tengo nada personal contra nadie. Nunca lo he tenido. Nunca lo tendré. Al final del día, yo soy un deportista y me debo al pueblo, que lo que quiere ver es un espectáculo con los mejores atletas”, sostuvo.

Cuando este diario le preguntó en qué momento su relación con el ejecutivo municipal empezó a deteriorarse hasta llegar a este punto, el apoderado dijo que solo ha compartido personalmente con Aponte durante el juego inaugural de la temporada 2021 y la conferencia de prensa como antesala a la campaña 2023.

“Lo he visto dos veces solamente”, comentó.

Vender al equipo no es opción

Con la temporada 2025 a la vuelta de la esquina, Horta expresó que no considera vender a la franquicia y alrededor de cinco municipios le han hecho acercamientos para trasladar al equipo.

“Vender al equipo no es una opción para mí. Esto es una familia. Las familias no se rompen y tenemos un equipo para competir por el campeonato. Nosotros vamos a jugar”, afirmó.

Sin embargo, la prioridad del apoderado es permanecer en Carolina y, por esto, no ha entablado conversaciones con ningún alcalde sobre una posible mudanza a una nueva plaza.

“Diferentes municipios me han llamado cerca de esta zona y otras zonas… Han habido acercamientos, pero yo no me he reunido con nadie”, compartió.