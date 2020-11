Eddie Casiano y Francisco “Paco” Olmos han tenido carreras paralelas como dirigentes de baloncesto, ambos al mando de escuadras en las ligas de México como en Puerto Rico, así como ocupan el polarizado puesto de técnico de la Selección Nacional.

Sus caminos se cruzan el domingo cuando el quinteto patrio, comandando por el boricua, enfrente a México, cuyas riendas están en las manos del español, a las 8:30 p.m. en el inicio de la segunda ventana clasificatoria a la AmeriCup 2022 en un formato de burbuja en el Indiana Convention Center en Indianápolis.

Olmos fue anunciado como dirigente de los mexicanos el pasado 20 de noviembre. La Federación azteca viene de cumplir una suspensión de FIBA impuesta el pasado marzo por incumplimiento de estatutos y obligaciones federativas.

Al mirar el compromiso de esta noche, Casiano reconoce las virtudes que presenta su homólogo.

PUBLICIDAD

“Nos conocemos a la perfección. Lo único malo es que no jugamos”, dijo entre risas el también exjugador puertorriqueño a El Nuevo Día vía telefónica.

“Es más bien los estilos. Pero, ahora mismo, no te puedo hablar de México como tal. Veré vídeos, ver cómo Paco ha jugado los últimos años y trabajar. Al final del día, tengo que prepararme yo porque de qué me vale estar pendiente al otro equipo si no he hecho mi trabajo, cómo nos vamos a preparar y cómo vamos a jugar”, agregó Casiano.

El resumé de los dos tiene múltiples similitudes. Casiano y Olmos han ganado campeonatos como técnicos en el baloncesto mexicano, con el boricua coronándose en 2012 y 2014 con los Halcones Rojos de Veracruz, y el español este mes con Fuerza Regia, su tercer título con la franquicia de Monterrey en cuatro años.

Olmos también tuvo las riendas de quintetos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre 2013 y 2017, mientras que Casiano es el actual mentor de los Piratas de Quebradillas y tiene un cetro con los Indios de Mayagüez en 2012. Casiano también dirige a la Selección Nacional desde 2016, silla que Olmos ocupó entre 2013 y 2014, entrenando a los boricuas en el Mundial de España, como hizo Casiano en la pasada Copa en China 2019.

“Nos conocemos. Conozco su estilo y el conoce el mío. Somos buenos amigos. Veré vídeos de la liga mexicana porque yo dirigí allá y conozco a varios de los jugadores convocados de su roster que están aquí. Me informaré más”, resaltó.

PUBLICIDAD

Preparación atropellada

Los mexicanos están en Indianápolis desde el pasado 23 de noviembre. Puerto Rico arribó al estado de Indiana el Día de Acción de Gracias ante el atropello por formar el equipo con jugadores activos en la burbuja del BSN. Los boricuas no practicaron hasta el viernes, su primera sesión de dos antes del encuentro.

Al tener menos tiempo de preparación, Casiano reconoce la importancia de derrotar a México al tener marca de 0-2 en el Grupo D. México acumula marca de 1-1, al igual que Bahamas, rival de los boricuas mañana. Estados Unidos comanda la llave con récord de 2-0, las dos victorias contra Puerto Rico el pasado febrero.

“Es la presión que uno tiene, poca preparación. Y la presión del coach es ganar sí o sí. Como dice el viejo mío: ‘así es un mamey’. Por eso uno pelea tanto por tener mayor preparación porque cuando uno toma un examen uno quiere estar lo mejor preparado posible. A uno no le gusta lucir mal, hasta cuando se viste. Esta no será la primera ni la última vez. Hemos ido a Centroamericanos sin haber practicado y con eso y todo salimos con medalla de oro. Esto no es culpa de nadie. Estamos en una pandemia y el grado de dificultad se complica. Pero, vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a tratar se sacar ese partido”, expresó Casiano.

Puerto Rico se presenta a esta ventana con varias caras nuevas como Georgie Pacheco, Timajh Parker, Jaysean Page, José Rodríguez y Jonathan Rodríguez. Regresan Iván Gandía, Gilberto Clavell, Emmy Andújar, Benito Santiago Jr., Derek Reese y Chris Brady, parte del grupo que ganó plata en Lima 2019. El centro Jorge Brian Díaz es el más experimentado en el conjunto.

El armador de los Vaqueros de Bayamón Angel Rodríguez y el delantero de los Capitanes de Arecibo Devon Collier declinaron asistir por temor a contagiarse con COVID-19, y se encuentran en medio de una apelación después de que la Federación de Baloncesto detuviera sus participaciones en el torneo del BSN hasta que el Equipo Nacional complete sus compromisos en Indianápolis.