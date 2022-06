Para Christian Dalmau, no es sorpresa que su estadía con los Indios de Mayagüez como dirigente se prolongará hasta 2023 luego de recibir una extensión por la gerencia del quinteto del oeste.

Antes de llegar a un alicaído conjunto a principios de la temporada 2022 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el exjugador ya evaluaba ofertas para estrenarse como técnico en la liga mientras trabajaba como coach en la Central Pointe Christian Academy en Florida.

“Sabía que me tocaba en algún momento porque quería darme la oportunidad y me la di. El equipo ha jugado muy bien y por eso las cosas se están dando. Es una continuación de algo que se empezó”, dijo Dalmau, de 46 años, a El Nuevo Día luego de un revés contra Santurce el martes.

“Uno va día a día. No es algo que uno busca. Es cómo uno se siente en el lugar y pues, me he sentido muy bien con la gerencia y el equipo. Todo ha corrido muy bien. ¿Por qué no?”, agregó Dalmau.

El exjugador nacional fue firmado por los Indios, tras un arranque de 0-7. Reemplazó a Xavier Aponte.

Desde entonces, juegan para 13-6. Con 13-13, batallan por el cuarto lugar de la Sección A frente a los Atléticos de San Germán, con el mismo récord. Ambos equipos se verán las caras el sábado por última vez en la fase regular, resultado que podría ser decisivo para definir el cuarto espacio del grupo para clasificar a la postemporada.

Pensando a largo plazo, Dalmau quiere darle continuidad al grupo joven de los Indios en un año que se cumple una década del primer y único campeonato de la franquicia

“Tenemos un equipo joven que carece de mucha experiencia pero con mucho talento y ánimo para jugar. Es un buen reto para ir preparando a los muchachos, ayudándolos a llegar lejos. Lo más importante ahora es la clasificación. No es fácil pero a eso vamos. Si no, ya sabemos donde estamos construyendo para el año que viene para comenzar desde el saque y llegar al próximo nivel”, expresó.

En medio de la reacción, los Indios realizaron cambios para reforzar la posición de armador al adquirir vía cambio al base Georgie Pacheco desde Humacao y al experimentado Joseph Soto. Los escoltas Jaysean Paige y Jared Ruiz son piezas clave en el conjunto. Y el novato Jordan Cintrón ha sido una nota positiva.