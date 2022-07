José Alvarado anhelaba que su “inquieto” hijo, del mismo nombre, se convirtiera en pelotero.

El deseo no se cumplió para la familia de raíces puertorriqueñas de Brooklyn, Nueva York. Quizás fue lo mejor porque José, hijo, ha inundado de orgullo y alegría a sus seres queridos con sus ejecutorias en la pasada temporada de la NBA con los Pelicans de Nueva Orleans y ahora también lo hace con la camiseta de Puerto Rico.

Sus familiares estuvieron en primera fila el viernes para el debut del armador con el Equipo Nacional en la derrota contra Estados Unidos ante un lleno total en el Coliseo Roberto Clemente para el encuentro de la tercera ventana del clasificatorio al Mundial de FIBA.

Vistiendo la nueva camiseta de quinteto patrio de su primogénito con el apellido en el dorso, Alvarado, padre, disfrutó del desempeño de José, quien finalizó con 20 puntos y recibió el cariño de la fanaticada presente, siendo una de las notas positivas durante el revés frente a los estadounidenses por 83-75.

“Es una bendición y un orgullo viéndolo jugar. Mi corazón está contento al verlo sonreír (con Puerto Rico)”, dijo Alvarado, electricista de 45 años, a El Nuevo Día previo al partido.

“Está disfrutando la vida que no tuve. Lo está haciendo bien. Siempre quise que jugara por Puerto Rico. Es mi isla. Yo no pude jugar porque no tuve esas habilidades”, agregó.

Detrás de la banca de Puerto Rico estaba Alvarado junto Odilia Martínez, madre del boricua de ascendencia mexicana, y el hermano menor Jeremy.

Dijo presente también la compañera del canastero Flor Castillo y su pequeña hija Nazanin, a quien José le dio un beso antes de comenzar el partido.

Llegaron el pasado jueves y su estadía se extenderá hasta el próximo sábado. José volverá a jugar mañana con el seleccionado boricua ante México.

Raíces extendidas por la isla

Según Alvarado, padre, su familia está regada por la isla. Mencionó que hay familiares en Arecibo, Fajardo, Coamo y Barceloneta.

Elsa Valentín y Domingo Alvarado, abuelos de José, se mudaron a Nueva York en busca de una mejor vida, donde nació su papá. La cultura puertorriqueña estuvo presente cuando Alvarado, padre, formó una familia, pero el español quedó algo olvidado ya que José no lo habla.

José Alvarado, padre, vive orgullo de los logros de su hijo, que ahora juega por Puerto Rico. (David Villafane/Staff)

“Perdimos el español. En la casa de mi mamá hablamos español. Por eso está estrujado. Se me olvidan las palabras”.

Fueron pocas las veces que la familia Alvarado pudo visitar la isla. Algunas veces eran escapadas de días. Ahora, las cosas son distintas con José como integrante de la Selección Nacional.

Egresado de Georgia Tech, donde lució en la División I de la NCAA, José no fue seleccionado en el sorteo de novatos de la NBA del año pasado. Pudo conseguir un contrato de dos vías con los Pelicans. Cuando recibió el llamado para jugar, no hizo quedar mal al equipo con su intensidad defensiva, saliendo del banco.

Ayudó a los Pelicans a regresar a la postemporada y, en el proceso, logró un contrato de cuatro años y $6.5 millones. En medio la serie de primera ronda, José fue anunciado como un nuevo miembro del programa nacional por el gerente general y exjugador, Carlos Arroyo.

“Creo que pudo haber debutado antes con Puerto Rico”, señaló su papá, al indicar que a los 15 años tuvo una oportunidad de representar a la isla.

“Pero no estaba listo, estaba creciendo. Tenía que practicar y entender sus destrezas. Ahora, sabe hacia donde va. Lo apoyamos. Es su momento. No muchos muchachos lo pueden hacer. Muchos dudaron de él. Ahora, siente el amor y el calor de Puerto Rico en su sangre. Con los Pelicans, fue bonito. Le dieron la oportunidad de brillar. Ahora, le va a enseñar al pueblo boricua lo que puede hacer”, añadió Alvarado, padre.

Quería que fuera pelotero

Y así lo hizo el viernes cuando puso a vibrar el Clemente con sus ejecutorias y entrega, con un “motor diferente” que lo movió a jugar baloncesto en vez de béisbol.

“Ese es mi primer deporte. Yo quería que jugara béisbol, pero a él no le gustaba porque decía que era muy lento. Tomó el baloncesto y, viendo a Arroyo y a J.J. Barea, y a otros jugadores, siguió. Como digo, lo vi a los 9 años pasándola bien con el baloncesto y era diferente”, indicó.

Sobre el futuro de José con el seleccionado, su padre no puede asegurar el compromiso a largo plazo con Puerto Rico. No obstante, confía en que sea así.

“Eso es una decisión de él. Pero sí es así, aquí estamos para él porque nuestra sangre es de aquí”, aseguró.