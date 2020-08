El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) aún no ha recibido una solicitud formal por parte del Baloncesto Superior Nacional (BSN) para que se le concedan créditos contributivos que le permitan a la liga generar capital y así salvar la temporada 2020, detenida desde marzo debido a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la agencia sí confirmó, a través de su portavoz, que ya han iniciado conversaciones que exploran esa concesión.

El BSN tuvo una reunión con la junta de gobierno de la liga el pasado sábado, en la que se anunciaron las intenciones formales de celebrar el torneo en formato “burbuja” en un hotel del área este y de contar con la ayuda gubernamental mediante dichos créditos contributivos.

“En cuanto a la información que trascendió sobre la petición pública de incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, para la transmisión de los juegos del Baloncesto Superior Nacional, hemos conversado casualmente con el liderato de la organización. Sin embargo, no tenemos una solicitud formal de la que hablar en este momento. Una vez se presente la misma la evaluaremos conforme a las leyes y reglamentos”, comunicó Maura Ríos, oficial de prensa del secretario del DDEC, Manuel Laboy, a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

El BSN comunicó el sábado, luego de su reunión, que aprobó un plan para comenzar los preparativos conducentes a la celebración del torneo durante el mes de noviembre.

La iniciativa del BSN, no obstante, tendría que ser aprobada por las autoridades gubernamentales, toda vez que por el momento continúan las restricciones en el país en un intento por atajar el avance de la pandemia. La gobernadora Wanda Vázquez Garced extendió el viernes pasado la actual Orden Ejecutiva, que no permite la celebración de eventos deportivos profesionales, hasta el 21 de agosto. No se espera una mayor apertura en actividades deportivas en la próxima orden debido al aumento en casos.

El presidente del BSN, Ricardo Dalmau, apuesta a que la creación de unos 400 empleos que generaría el torneo, es una razón de peso para contar con la aprobación de un crédito contributivo.

La idea del BSN es celebrar el torneo a partir de noviembre, durante seis semanas, en una sola sede en un hotel del área este del país. El Nuevo Día supo que sería en Fajardo. El torneo contaría con la participación de los 10 equipos que comenzaron el torneo el 28 de febrero, antes de que se detuviera por la pandemia a mediados de marzo.

La intención es celebrar 45 partidos en una sola sección. De los 10 equipos, adelantarán a la postemporada los ocho de mejor récord. Las series de ‘playoffs’ serían acortadas. La primera fase, de cuartos de final, se jugará a un máximo de tres partidos, mientras que las series semifinales y la final en formato de 5-3.

PUBLICIDAD

WAPA Deportes tiene los derechos de transmisión de los encuentros del BSN y el objetivo de la liga es que se transmitan tres partidos diarios a las 3:00, 6:00 y 9:00 p.m.

Además, habrán transmisión también en línea (streaming), vía internet.

Dalmau conversó con este diario el sábado en la noche, posterior al anuncio de la liga mediante comunicado, y admitió que la liga está tocando las puertas del gobierno, a través del DDEC, para levantar parte del capital que necesita con el propósito de establecer una “burbuja”.