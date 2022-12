El nuevo director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), José Couto, se unirá al reclamo de la Asociación de Jugadores para presentar una enmienda que elimine el tope salarial individual de la liga.

La medida será presentada el 31 de enero, fecha de la próxima reunión de la junta de apoderados. Couto tiene hasta el jueves para someter las propuestas de enmiendas a los reglamentos general, reglas de torneo y de disciplinas del organismo.

“Eso es parte de lo que se va a reconsiderar ahora en la reunión de enmiendas. Yo, como director de torneo, entiendo que debemos eliminar el tope salarial individual o modificar sustancialmente y mantener un tope colectivo. Al final del día, vamos a ver qué aprueba la junta”, dijo Couto a El Nuevo Día.

“Yo prefiero eliminarlo y mantener un tope colectivo. Por ejemplo, si fulano de tal quiere contratar a un jugador europeo que cuesta $150,000, que lo pueda hacer, y en el resto de la plantilla pues que se ajuste al presupuesto del tope colectivo. Pienso que no se debe limitar a un equipo que quiera firmar a una estrella europea. Creo que esta liga está en posición ya de competir con Europa. Quitar el tope para permitir a que equipo puedan negociar contratos altos debe ser uno de los recursos que la liga debe tener disponibles”, agregó.

PUBLICIDAD

El mes pasado, la Asociación se reunió con un comité designado por la junta de directores BSN para presentar propuestas para el torneo 2023, como las eliminaciones del tope salarial individual y la regla del jugador franquicia, así como agregar el derecho a que los canasteros puedan devengar dinero por el uso de su imagen en los equipos y en el certamen.

El comité está compuesto por los apoderados de Santurce, Carolina, Ponce y Humacao.

Para esta temporada, pautada a iniciar el próximo 22 de marzo, entraría en vigor un nuevo tope que comenzará en $45,000 y que aumentará escalonadamente en los siguientes dos años ($47,500 en 2024 y $50,000 en 2025). Hasta el torneo 2022, el tope era de $40,000.

Sobre un tope colectivo, Couto propuso una cantidad razonable que arribe a los $850,000. Al momento, hay uno colectivo de $450,000, con la flexibilidad de superarlo por $200,000. El equipo que supere dicho número debe pagar una penalidad.

La apuesta a eliminar el tope salarial colectivo toma fuerza en medio de la controversia sobre las deudas de los jugadores y personal de los Capitanes de Arecibo tras el rompimiento profesional entre Frabián Elí Carrión y su excliente, el trapero Anuel AA.

Ambos entraron al torneo como apoderados de los Capitanes en 2021, alzando el campeonato en dicho año. En 2022, Arecibo falló en repetir al quedar eliminados en semifinales, antes de la ruptura profesional entre Carrión y Anuel.

El equipo fue vendido al empresario José Manuel Baeza.

Couto informó el martes que estaba por aprobarse la primera tanda de cheques a los jugadores tras recibir el consentimiento de la auditoría realizada por el grupo de Anuel en Miami, a cargo del abogado Edwin Prado.

PUBLICIDAD

“Se enviará un documento a Prado donde ellos consienten a la transacción y, hoy mismo, poder sacar la primera ronda de cheques ya aprobada. Solamente les queda conciliar una cuenta. Entendemos que en las próximas dos semanas ya ese proceso debe haber culminado. Sin embargo, la primera tirada de cheques se hará hoy mismo, cuando se firme el documento (de consentimiento)”, declaró Couto.

Prado expresó el lunes a El Vocero que el proceso de auditoría se vio dilatado por la ausencia de contratos y pagos realizados en diferentes cuentas en las operaciones del equipo al mando de Carrión.

Couto se abstuvo a hacer comentarios sobre las expresiones de Prado. Sí comentó que la cuenta que queda por analizar se trata de una en la cartera electrónica de la ampliación PayPal.

“De esa cuenta falta por ver si se hicieron pagos a los jugadores”, indicó Couto.

Revive la propuesta del tercer refuerzo

Couto también confirmó un segundo intento de un grupo de apoderados de aprobar un tercer refuerzo (comunitario) para la temporada 2023.

La medida anterior fue derrotada el mes pasado 7-6. En contra votaron la Asociación más las franquicias de Bayamón, Humacao, Mayagüez, Ponce y Manatí.

“Está sobre el tapete. Ahora mismo hay un recurso de oposición que presentó Ricardo Carrillo, presidente de la Asociación, a la Federación. El equipo de Quebradillas presentó una oposición a la moción de auxilio de la Asociación. Estamos esperando que la Federación atienda el caso. En estos momentos, se circuló por parte del presidente (Ricardo Dalmau) una enmienda para incluir el jugador comunitario para la temporada 2023″, informó.

PUBLICIDAD

Couto indicó que en el reglamento actual del BSN no hay disposición que se oponga a realizar una votación de una propuesta por segunda vez.

“Los propulsores son más de la mitad de los apoderados, algo que están pidiendo. Si hay los votos o no, no te puedo decir porque no me envuelvo en eso. Pero sí hay un apoyo robusto. Se requiere dos terceras partes para que la enmienda pase”.

El Nuevo Día supo que los equipos que votaron en contra la primera vez se mantendrán firmes en su oposición al tercer importado.