Filiberto Rivera fue campeón del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y Jugador Más Valioso de la final en 2006 con los Criollos de Caguas; y sumó otro cetro en 2019 con los Santeros de Aguada.

Alejandro “Bimbo” Carmona lo ganó todo en la liga en 2017 con los Piratas de Quebradillas.

Ambos cumplieron con estar en el tope de la liga. Sin embargo, se sentía incompletos.

En 2008 guiaron a los Gigantes de Carolina, el pueblo natal de ambos, a la final como titulares, pero no pudieron alzar el primer cetro del quinteto en su historia al perder en siete juegos contra los Capitanes de Arecibo.

Quince años después y en el ocaso de sus respectivas carreras, su durabilidad los trajo de vuelta a su casa para los dioses del deporte recompensarlos con un campeonato.

Misión cumplida.

“Es algo que si lo hubiéramos escrito en un libro no habría salido de la manera correcta. No se hubiera vendido ese libro porque son cosas que uno piensa no se pueden hacer”, reaccionó Rivera, de 40 años, luego de experimentar un mar de emociones en minutos tras la victoria 80-60 en Bayamón en el quinto juego de la final.

“Fueron muchas las adversidades. Lo más lindo de esto es que el baloncesto no es por nombres. Lo demostramos en toda la temporada y creo que hicimos historia de manera correcta, entrando a los playoffs con récord negativo. Subestimados contra Carolina y Guaynabo. Nadie nos daba ganar. Solo este camerino que está aquí. El pueblo necesitaba esto”, agregó.

Rivera y Carmona asumieron este año roles de reservas del equipo y voces veteranas para los titulares Tremont Waters, George Conditt IV y Ismael Yomar Cruz.

Con el partido sentenciado el miércoles, el dirigente Carlos González envió a cancha a Rivera y Carmona, de inmediato ovacionados por los carolinenses presentes en el Coliseo Rubén Rodríguez.

“Esa es la dedicación. Nos ganamos eso. Tantos años dándolo todo en la cancha. Creo que eso es respetable. El público reconoce eso y el pueblo te da la ovación”, declaró Carmona, el primero del equipo en alzar el trofeo de campeonato.

Rivera no contuvo sus lágrimas en la línea, abrazándose con sus compañeros en el tabloncillo y con sus adversarios. Tanto él como Carmona lograron canastos antes de la chicharra final.

“Cuando firmé aquí fue una de las razones para querer darle el campeonato a Carolina”, comentó González.

“Fili en especial me dijo que quería irse con un campeonato en casa. Son más que jugadores. Son amigos. Poder ser parte de ayudar a lograr eso, bien contento por ellos. Son leyendas de Carolina y el BSN. Bien contento por ellos”, añadió.

Para Carmona, con 22 temporadas en sus costillas y parte del club de los 8,000 puntos, el último capítulo llegó de manera magistral.

Bimbo Carmona y Filiberto Rivera, oriundos de Carolina, son campeone del BSN con los Gigantes. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Cuando tu eres natal de un pueblo y le das un campeonato, el pueblo te va a querer siempre. Más nosotros que somos de Carolina. Esto no se logra sin la ayuda de tus compañeros. La fanaticada te apoyó desde el día uno. Teníamos hambre y lo logramos ante un equipo bien poderoso que es Bayamón. Me retiro feliz. Ahora a dedicarme en el equipo en otra faceta”, indicó Carmona.

Rivera, por su parte, tomará unos días para tomar una decisión sobre su futuro.

“Pienso que me queda en el tanque pero, ahora con esto del campeonato, las cosas pueden cambiar. Ahora, me voy a tomar un tiempo. Es algo que soñé tanto. Ahora, a disfrutarlo con el pueblo”, apuntó.