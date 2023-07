Jesús Cruz, oriundo de Carolina, tiene todavía el recuerdo fresco de cuando sus Gigantes cayeron en el séptimo partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ante los Capitanes de Arecibo en 2008.

En aquel entonces –el ahora escolta/alero del conjunto carolinense– tenía apenas 10 años y asistía con frecuencia al Coliseo Guillermo Angulo, del pueblo conocido históricamente como los “tumba brazos”.

Pero una vez llegó la postemporada de aquel año, su padre le prohibió seguir yendo al coliseo.

“Mi papá no me dejaba venir porque era un ambiente bien ‘caluroso’”, dijo Cruz con una sonrisa.

“Tenía 10 años y veía todos los juegos por televisión (en aquellos playoffs). Me acuerdo de esa temporada completa de 2008. (Especialmente) ese juego siete en Arecibo. Fue fuerte para mí, porque soy de Carolina. No he apoyado un equipo en Puerto Rico que no sea este. Estar 15 años después de eso aquí, es especial”, agregó.

Aquella edición de los Gigantes, con Filiberto Rivera y Alejandro “Bimbo” Carmona, sucumbió 99-94 frente a los Capitanes en el Juego 7. Fue el tercer título (en ese momento) en la historia para Arecibo y tercer subcampeonato para Carolina.

“El compartir ahora camerino con Fili y Bimbo… Son dos tipazos. Me motivan, me dan confianza. Me río con ellos. Soy un agradecido de que tengo la buena suerte de ser su compañero de equipo”, añadió.

El impacto de Cruz con los Gigantes va más allá de sus estadísticas y minutos en cancha.

En su segunda campaña en el BSN, el canastero de 25 años siempre está listo para aportar. Tal y como hizo en el cuarto juego de la serie, anotando un triple clave que selló el triunfo (81-75) de los Gigantes en el cuarto parcial. Cruz terminó la noche con 11 puntos, producto de tres triples y dos tiros libres. En los cuatro partidos de la serie, promedia 6.3 puntos. Lidera la serie final en efectividad de canastos de tres, al acertar seis de 10 para un 60%.

Los Gigantes, con ventaja de 3-1, buscan el campeonato esta noche cuando visiten a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.

“He mejorado mucho este segundo año. Tuve un brinco en el triple (comparado con el año pasado). Trato de añadir cosas y seguir mejorando. Nunca estoy satisfecho”, sostuvo.

Jesús Andrés Cruz Galarza jugó para Puerto Rico en las categorías juveniles.

Cruz (6′5″), quien representó a Puerto Rico en las categorías juveniles, es el líder histórico en partidos jugados para la Universidad de Fairfield y la Conferencia MAAC de NCAA. Anotó 1,476 puntos para dicho programa, colocándolo en la undécima posición de todos los tiempos de la institución con sede en Connecticut.

Disputó los Mundiales Sub-17 y Sub-19 con el seleccionado nacional, así como el Centrobasket Sub-17 y FIBA Américas Sub-18.