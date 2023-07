Retirado del baloncesto y sin ninguna dolencia que lo aqueje por primera vez en muchos años, el exarmador de la Selección Nacional y de la NBA José Juan Barea se ha dedicado a disfrutar de la acción del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que está en su momento culminante con la serie final entre los campeones defensores Vaqueros de Bayamón y los Gigantes de Carolina.

Barea -que jugó cinco temporadas en la liga nacional con los Indios de Mayagüez y los Cangrejeros de Santurce, además de desempeñarse como gerente de operaciones de los Grises de Humacao- se mostró muy entusiasmado con esta final y reconoció que le va a Carolina, que nunca ha ganado un campeonato.

“El BSN está súper. Ayer (lunes) vi el juego completito. Carolina es el equipo caliente y la fanaticada se lo está disfrutando alrededor de todo Puerto Rico. Eso es lo que se quería. Los jugadores están haciendo un buen show para los fanáticos, y todo el mundo, baloncelista y fuera del baloncesto, se lo está disfrutando”, declaró Barea el lunes durante una actividad de su fundación para celebrar los deportistas del programa “Adopta un atleta”.

La serie está 3-1 a favor de los Gigantes, que anoche vencieron como local a los Vaqueros por marcador de 81-75. El quinto partido será el miércoles en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. Si Carolina prevalece, se corona campeón de la temporada 2023.

¿Tienes algún equipo favorito en la final?, se le preguntó.

“Yo me iría con Carolina porque hace tiempo no gana. Bayamón ganó el año pasado. Tengo a Filiberto (Rivera) y (Alejandro) Bimbo Carmona, que son mis hermanos desde chamaquitos hasta ahora. Así que me gustaría ver a Carolina ganar”, dijo.

Barea reconoció que ya no siente el “picor” de jugar cuando ve los partidos del BSN, como sí le sucedió en otros momentos.

“Antes me entraba, pero después que jugué la última vez (en 2022 con los Cangrejeros), yo estaba listo para ponerme a mirar los juegos. Ahora me siento bien, saludable, no me duele nada por primera vez en mi vida. Así que me siento bien contento”, puntualizó con una gran sonrisa.