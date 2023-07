Los Gigantes de Carolina tienen, a partir del miércoles, tres turnos al bate para conquistar el primer título de su historia en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Tres turnos al bate, con un solo strike, que es esa única derrota en el segundo juego de la serie, que se encuentra 3-1 a favor de los carolinenses. En el lado de Bayamón, el dirigente Nelson Colón usó esa misma analogía del béisbol, al asegurar que su equipo aún tiene un turno adicional al bate y que tendría la última palabra en cuanto a lo que ocurra en el resto de la final.

El problema es que el conjunto bayamonés, vigente campeón de la liga, todavía no sabe lo que es ganar en el Coliseo Rubén Rodríguez durante la serie. Cayó 89-85 en el Rancho en el primer juego de la final y luego sucumbió vía paliza, 86-66, en el tercer compromiso.

¿A la tercera la vencida?

El entrenador de los Gigantes, Carlos González, trató de explicar cómo su equipo le ha tomado la medida a los Vaqueros en su propia casa.

“No sé si es la ansiedad de querer cumplir ante su público. Parecería como si quisieran brincar antes de llegar. Y esto son 40 minutos. No hay canasto de 25 puntos”, dijo González.

“Allá no tenemos esa ansiedad. Estamos visitando, sin nada que perder. Relajados”, agregó.

González, el segundo técnico más joven en la historia del BSN en llegar a las 100 victorias, podría conseguir su tercer campeonato con una tercera franquicia distinta en las últimas siete temporadas. Previamente ganó el cetro con los Piratas de Quebradillas en 2017 y luego con los Santeros de Aguada en 2019.

Pero prevalecer por tercera ocasión consecutiva en el hogar de unos Vaqueros con el orgullo herido no será tarea sencilla. Pese a la derrota el lunes, Bayamón, que contó con el regreso de Ángel Rodríguez, recortó una amplia ventaja de los Gigantes para, por un breve lapso, asustar a más de uno en el Coliseo Guillermo Angulo.

Cuando Tremont Waters se quitó de encima a Rodríguez con un ‘crossover’ restando 7:12 minutos del cuarto parcial, anotando un impresionante triple, Carolina parecía encaminado a pasar por encima de los Vaqueros con una ventaja de 16 puntos.

Pero como bien dice la frase, nunca subestimes el corazón de un campeón. Los Vaqueros se pegaron 74-73 restando 38 segundos gracias a un canasto de Kristian Doolittle.

El silencio se apoderó por varios segundos en algunos de los sectores de butacas en el “Calentón”.

González pidió tiempo muerto.

¿Qué les dijo a sus jugadores en ese crucial momento?

“Que teníamos la bola y que había que tomar una buena decisión. No se puede poner presión en ese momento. Así es el básquetbol”, abundó.

“Hemos sido consistente en regresar cuando nos dominan. Eso es contrario al año pasado (y principios de esta temporada) en donde nos hacían un ‘rally’ así y se nos acababa el mundo. Ahora somos más sólidos y capaces de aguantar eso”, añadió.

Tras regresar del tiempo muerto, el carolinense Jesús Cruz anotó el triple que selló la victoria.

“Yo siempre decía que cuando la fanaticada grita ‘¡sííí!’ a mí eso como que me desconcentra. Pero en ese momento (del triple) me dio una adrenalina y no sé, entraron. Fue un sentimiento bien bonito”, indicó Cruz.

“Este equipo ha enseñado mucho carácter esta temporada. Muchas lesiones, cambios… Juegos que perdimos que no debimos haber perdido. Hemos sido resilientes”.

El quinto juego de la final está pautado, como de costumbre, a las 8:00 p.m.

Habrá casa llena.

“No hay más chance. Un turno al bate es lo que nos queda. Una vez más. Tenemos que aprovecharlo. No importa lo que pasó en el pasado. No lo podemos cambiar. Es nuestra actitud. Nuestro enfoque. Trataremos de dar lo mejor posible. Dar el 100%. Darnos la oportunidad de competir en casa, con energía positiva. Con otro ‘look’. Prestar atención a bajar las pérdidas de balón y los rebotes ofensivos del rival”, sentenció, por su parte, Colón.

¿Algún ajuste en específico que espere el miércoles González de Colón, a quien asiste en el cuerpo técnico en la Selección Nacional de baloncesto masculino?

“Sí. Serán más agresivos con Tremont (Waters). Van a doblar la cancha completa para que salga de la bola. Yo tengo que poner los otros jugadores en posición de anotar para quitarle la presión a Tremont. Ellos (el lunes) jugaron zona. Ya lo esperábamos. Creo que fuimos eficientes. Eso nos ha ayudado en el lado defensivo. Estamos siempre encima de ellos”, concluyó González.