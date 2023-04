El mensaje del dirigente Nelson Colón fue rotundo la noche del pasado 22 de marzo, cuando los Vaqueros de Bayamón fueron humillados por los Atléticos de San Germán 95-76 en el partido inaugural de la temporada 2023 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El quinteto, quizá embriagado por ver el banderín del campeonato 2022 subir a las alturas del “rancho vaquero” previo el desafío con etiqueta de revancha por la serie de campeonato ganada contra el “Monstruo Anaranjado” el pasado verano, no compitió.

Los Vaqueros se vieron abajo hasta por más de 30 puntos y la fiesta fue aguada por la tropa del técnico Eddie Casiano.

“Todo pasa por un propósito. San Germán jugó un gran partido. Crédito a ellos. No salimos listo a jugar y no estuvimos enfocados. Pendiente a 20 cosas menos el juego”, recordó Colón.

“Lo dije antes de salir del aquí (del coliseo aquella noche). Uno conoce a su grupo y sabe cuando está enfocado o no. El nivel de San Germán subió. Lo dejamos ahí. No nos gusta perder en casa pero sabemos que no vamos a ganar 36 partidos. Lo usamos de referencia. Un “wake up call”. Tenemos que ser mejores de lo que fuimos. Aceptamos eso como grupo”, agregó.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Bayamón no ha vuelto a perder. Tampoco ha permitido más de 90 puntos en la racha de seis victorias que preservan luego de vencer el martes 92-78 a los Cangrejeros de Santurce.

Los Vaqueros juegan para 6-1, el mejor récord de la Sección B. Solo los Piratas de Quebradillas, de la Sección A, los superan en lo que va de temporada al estar invictos 6-0.

Los Vaqueros permiten 80.3 puntos por partido en lo que va de temporada 2023 del BSN. (Alejandro Granadillo)

Bayamón es líder en juego colectivo con 20.9 asistencias por partido. La defensa también ha estado en su punto. Está empate con Mayagüez en el segundo lugar de la escuadra que menos puntos permite en el torneo con 80.3. Además, lidera el departamento de robos de balón con 8.1 por cotejo.

El traspié de hace tres semanas con San Germán apenas se recuerda.

“Hemos encontrado el ritmo con el grupo que tenemos ahora. Que podamos ser consistentemente primeros en la defensa. La meta grande de nosotros es ser el mejor equipo defensivo de la liga. Vamos por ahí. Creo que podemos bajar un poco más (delo 80.3). Dándole oportunidad a que las cosas fluyan”, indicó Colón.

“Tenemos jugadores nuevos que, poco a poco, ya se aclimataron y son parte del equipo. Un día a la vez, una práctica a la vez. No podemos estar pensando en el verano. Tenemos que pensar ahora”, añadió.

El importado Jacob Wiley lidera la ofensiva de los Vaqueros con 16.0 puntos por partido, al igual que Javier Mojica, quien no participó en la victoria contra Santurce debido una inflamación en la rodilla izquierda. La dolencia no es de cuidado y volverá a la acción en los próximos días.

PUBLICIDAD

Ysmael Romero, Benito Santiago Jr., y Jamil Wilson también promedia unidades en doble figura.

“Es importante que todo sepan que tienen que estar preparados, listos para aportar cuando les toque. Aquí nosotros le pedimos a nadie que enceste 25 o 30 puntos. Sí, le pedimos esfuerzo, energía y ayudar defensivamente. Ofensivamente, las cosas van a fluir y los canastos van a aparecer. Tenemos buenos tiradores. Defensivamente es una opción que tenemos todas las noches y que tenemos que aceptarla por 40 minutos”, apuntó Colón.

A los Vaqueros le restan por reportarse los estelares Angel Rodríguez y Stephen Thompson Jr., activos en el exterior.

Los Vaqueros reciben el jueves a los Mets de Guaynabo. (1-5).