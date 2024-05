El golfista boricua Rafa Campos consigue su primer ‘top ten’ del año en Texas

El golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos consiguió su primer top ten del 2024 este fin de semana en THE CJ CUP Byron Nelson , que se celebró del 2 al 5 de mayo en Texas como parte del PGA Tour .

“Tuve un muy buen comienzo en el día de hoy (el domingo). Hice seis menos en los primeros nueve hoyos. Me sentí muy cómodo, y creo que cuando salvé un par en el hoyo número 10, pensé que iba a ser uno de esos días bien especiales. Pero me puse a pensar en el resultado y lamentablemente comencé a pegarle no tan bien por unos hoyitos. Creo que mi caddie y yo hicimos un buen trabajo para simplemente recuperarnos mentalmente y enfocarnos en los tiros y darnos esas oportunidades”, expresó Campos en una entrevista ofrecida en al Golf Channel tras la competencia.