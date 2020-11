Mientras la NBA anunciaba que las negociaciones con los agentes libres iniciarán el 20 de noviembre, y las firmas de contrato dos días después, por otro lado los rumores sobre jugadores que exigen ser cambiados de equipos o movidas que las franquicias están planificando de cara a la próxima temporada han sido reportadas por diferentes medios deportivos.

Equipos como los Clippers de Los Ángeles y los Bucks de Milwaukee buscarán mejorar sus plantillas para no repetir los mismos errores de la temporada pasada. Por otra parte, franquicias como el Thunder de Oklahoma seguirán el proceso de reestructuración acordando tratos por turnos en los sorteos de novatos de los próximos años. Sin duda, la agencia libre de la NBA será una que podría cambiar drásticamente el panorama de la liga, cuya temporada acortada por la pandemia iniciará el 22 de diciembre.

A continuación, un análisis de los eventos que pueden ocurrir en esta temporada baja:

Russell Westbrook

Tras una campaña decepcionante con los Rockets de Houston, se reportó el pasado miércoles que el base estrella Russell Westbrook pidió un cambio de equipo. Ciertamente, el dúo de Westbrook y James Harden no cumplió con las expectativas que se establecieron ambos jugadores al principio de la temporada, puesto a que tuvieron una temprana salida de la “burbuja” al ser eliminados por los Lakers de Los Ángeles. El base, quien por 11 temporadas perteneció al Thunder de Oklahoma, solo lleva un año en Houston y promedió 27.2 puntos con 7.0 asistencias y 7.9 rebotes. Además, se le debe, actualmente, $132 millones durante las próximas tres temporadas. Sin embargo, el mercado de cambios para el jugador se ha descrito como uno que se está “desarrollando lentamente”, según el periodista Adrian Wojnarowski. Hasta el momento, los equipos más interesados en Westbrook son los Hornets de Charlotte y los Knicks de Nueva York.

James Harden

Después de ocho temporadas con los Rockets de Houston, por primera vez el futuro de James Harden en la organización es incierto. Pese a que el escolta informó, hace una semana, que está comprometido con el equipo para la próxima temporada, Harden indicó que de los Rockets decidir empezar una reestructuración, desearía ser cambiado a las siguientes franquicias: el Heat de Miami, los Nets de Brooklyn y los Sixers de Philadelphia. Según reportes, los Nets son el destino preferido del escolta. De lograrse una transacción en esa dirección, Harden se estaría uniendo al dúo de Kevin Durant y Kyrie Irving, y se convertirían sin duda en uno de los favoritos para ganar la Conferencia del Este. En cambio, el presidente de operaciones de los Sixers, Daryl Morey, quien ocupó ese puesto en Houston por 13 años, está interesado en la superestrella y buscará acordar un cambio por él.

Chris Paul

Irónicamente, quien fue la pieza primordial en el traspaso de Westbrook a Houston, estaba disponible para cambios, y el lunes cuando abrieron las negociaciones entre equipos, se convirtió en la primera pieza en ser canjeada. Luego de una exitosa temporada con el Thunder de Oklahoma en la que clasificaron para la postemporada contra todos los pronósticos de los expertos, la organización estaba buscando acordar un buen cambio para su veterano base Chris Paul y lo consiguió, al enviarlo a las filas de los Suns de Phoenix junto a Abdel Nader. El Thunder recibirá a Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque y una selección de primera ronda del sorteo de novatos de 2022. Tras la buena campaña que tuvo Paul con el joven equipo del Thunder, su llegada a unos Suns, que estuvieron invictos 8-0 en la “burbuja”, será una que le conviene a ambas partes debido a que estaría uniéndose a un equipo joven, pero superior a Oklahoma. Además, podría ayudar en la formación de jóvenes promesas como el escolta Devin Booker y el centro Deandre Ayton.

Victor Oladipo

Víctor Oladipo (4), de los Indiana Pacers, en acción durante un partido de la pasada temporada. (Ashley Landis)

Otro baloncelista que podría cambiar de uniforme es Victor Oladipo, quien esta temporada regresó después de un año de ausencia por haberse roto el tendón del cuádriceps de su pierna derecha. A pesar de que su contrato vence en 2021, durante meses han surgido rumores de que Oladipo no quiere pertenecer a los Pacers de Indiana, pues quiere un acuerdo con un equipo contendor con el mayor dinero posible. Por esta razón, los Pacers están en busca de ofertas por él. Asimismo, el pasado jueves se reportó que, a lo largo de la temporada, el jugador le expresó a otros equipos, y al frente de sus compañeros, “¿puedo jugar con ustedes?” Según el reportero de Indy Star J. Michael, este suceso ocurrió con los Raptors de Toronto, el Heat de Miami y los Knicks de Nueva York. Los equipos interesados en Oladipo son los Bucks y los Nets. No obstante, el pasado viernes Oladipo negó estas alegaciones y aparentemente le informó a la gerencia de los Pacers que está comprometido con la franquicia y la dirección del equipo para la próxima temporada.

Demar DeRozan

Demar DeRozan, la exestrella de los Raptors de Toronto por nueve temporadas, fue parte del cambio que resultó en la llegada de Kawhi Leonard, en el 2018, a los Raptors y resultó en un campeonato. Sin embargo, DeRozan no ha tenido la misma suerte con los Spurs de San Antonio. Ha sido parte de los Spurs por dos temporadas que han terminado en la irrelevancia de una gran franquicia. El jugador no ha sido elegido para el Juego de Estrellas desde su llegada a la Conferencia del Oeste, y en la pasada campaña, por primera vez desde 1997, los Spurs no clasificaron para la postemporada. Además, han informado distintos medios que a DeRozan no le gusta San Antonio y no se siente feliz en el equipo. Los Lakers de Los Ángeles, quienes buscan defender el campeonato de la NBA la próxima temporada, están interesados en llegar a un acuerdo de cambio por el escolta. Originalmente, los Lakers tenían planificado incluir en el cambio al joven Kyle Kuzma y al tirador Danny Green, según el periodista Kevin O’Connor, pero ahora el equipo plantea introducir a Green en un cambio por el base del Thunder de Oklahoma, Dennis Shröder.