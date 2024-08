Final de BSN: Manatí pone en juego su racha de siete victorias corridas en el segundo juego ante Caguas

El dirigente Iván Ríos asegura que todavía no procesa el momento histórico que atraviesa como franquicia sus nóveles Osos de Manatí .

“Nos toca defender la casa. Vamos juego a juego. Todos los partidos desde el primer día han sido finales”, manifestó Ríos en un aparte con la prensa. “Mi equipo está jugando para lo que dice su pecho, no a sus espaldas”, agregó.

“Ojalá (el revés) en el primer choque nos sirva de motivación para competir en Manatí. Sabemos lo importante que es Louis (King), pero no quiero pensar que se va poner la capa de héroe. No es justo. Tiene que ser el colectivo, aunque no es secreto que él nos da unas herramientas que nos hicieron falta el sábado”, indicó, por su parte, el entrenador de los Criollos, Wilhelmus Caanen.