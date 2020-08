El veterano técnico de 73 años, Flor Meléndez, no tiene temor alguno ante la posibilidad de que el Baloncesto Superior Nacional (BSN) reanude su temporada en medio de la pandemia del coronavirus, a pesar de que viene de pasar el “susto del siglo”.

Meléndez arrojó positivo a COVID-19 el 29 de marzo mientras convalecía en el Hospital Cardiovascular en San Juan, a donde había sido llevado para recibir atención médica por baja presión arterial. Su esposa Nilda Barrios también arrojó positivo a una prueba.

Sin embargo, el técnico fue dado de alta unos días después, y luego de tres semanas de aislamiento en su hogar, tanto él como su esposa volvieron a dar positivo a unas pruebas de seguimiento.

Superado el trago amargo, el piloto de los Indios de Mayagüez sabe muy bien a lo que deben atenerse todas las partes si el BSN decide llevar a cabo su propuesta de que se juegue en una “burbuja” como está haciendo la NBA en Estados Unidos.

Y no es precisamente miedo lo que Meléndez siente. Al contrario, es uno de los que está ávido porque se vuelva a jugar, y dijo estar de acuerdo con la propuesta del BSN.

“Las pasamos duras. De mi parte, que lo viví, sé lo que les voy a decir cuando hable con los jugadores el primer día. A qué es lo que se van a atener si no se cuidan. No se lo deseo a nadie”, dijo Flor en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Y no es tanto por la enfermedad en sí. Es más por la mente de uno. Porque la mente de uno vuela y uno se siente culpable de todo lo que pase en la familia. Al otro día de yo cogerlo, me dijeron que la mujer mía lo tenía también. Y decirme a mí eso… mi mente decía, ‘yo se lo pegué’. Se le rompe el cerebro a uno”.

Por todos los riesgos que implica, el otrora dirigente de la Selección Nacional dijo que será importante que cada jugador, técnico y componente de los 10 equipos del BSN, asuma como una responsabilidad individual respetar todo protocolo de seguridad y cuidarse a sí mismo, para proteger a los demás y asegurar que el torneo se pueda llevar a cabo y completarse.

En ese sentido, resaltó lo que sucedió en el béisbol de Grandes Ligas con dos jugadores de los Indians de Cleveland —Mike Clevinger y Zach Plesac— que salieron del hotel donde se encontraba el equipo hospedado en Chicago, y fueron dados de baja como precaución por violar el protocolo.

Meléndez dijo que así de serio se debe tomar el asunto en el BSN.

“Tiene que ser así porque el protocolo hay que cuidarlo. Y es cuestión de uno, no es cuestión del BSN ni nada. Es cada uno personalmente, cada jugador, cada coach y toda la gente que trabaja con el equipo. Y así le vamos a ahorrar problemas y tiempo a los apoderados y a la liga”.

Flor Meléndez anunció el pasado 29 de marzo que había arrojado positivo al coronavirus. (David Villafane/staff)

“Yo me he cuidado”

Meléndez cree que él contrajo el virus en un supermercado en Bayamón, donde vive, y no por estar con sus jugadores y el resto del equipo. De hecho, la última vez que se reunieron como equipo fue el 12 de marzo, según recordó, y nadie de los Indios resultó contagiado.

“Si los apoderados lo ven positivo (celebrar el torneo en la burbuja), los jugadores tienen que empezar a bregar ellos directamente para que cuando lleguen allí, tienen que llegar sanos”, agregó Meléndez en conversación el sábado, antes que la junta de directores le diera luz verde a la idea de la burbuja, siempre y cuando el gobierno ayude con el aspecto económico a través de un decreto de créditos contributivos.

La propuesta, según supo El Nuevo Día la semana pasada, es celebrar la ‘burbuja’ en un hotel en Fajardo donde todo el personal de los 10 equipos y la liga se hospedarán, y además jugarán gracias a un par de canchas que se habilitarían en un amplio ‘ballroom’.

“Yo me he cuidado, porque no salgo de mi casa. Salgo de mi casa a la iglesia. Y en la iglesia hay un protocolo duro. Yo voy a la iglesia y vengo aquí y me encierro de nuevo. Si tengo cita médica voy, pero es con el horario y llego un minutito antes, cosa que me atiendan rápido y me voy”, agregó Meléndez.

“A los sitios que voy, al que veo sin la máscara se lo digo. ‘Mire, póngase la máscara’. Hoy estaba en la panadería comprando desayuno y cuando estoy así, de momento, todo el mundo con máscara menos una señora, que debe ser mayor que yo. Se lo dije: ‘¿usted no sabe que nosotros somos los más propensos a coger el virus? Póngase la máscara’. Al negocio que yo entre y vea gente sin máscara voy y se lo digo al tipo (gerente o dueño del negocio). ‘No puedes dejar entrar a esa gente aquí’”.