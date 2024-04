Flor Meléndez se sincera sobre sus gestas y decepciones en el baloncesto

En el baloncesto puertorriqueño, el nombre de Flor Meléndez es sinónimo de palabras como “excelencia” e “historia”. No es para menos, considerando su trayectoria de más de 60 años en este deporte.

Con ese bagaje, no es de extrañar que Meléndez haya tenido la visión de plasmar en un libro lo que ha vivido para dejar un legado a esta y a las próximas generaciones. Es así como nace la idea de recopilar sus recuerdos en el libro “Flor de Básquet: la extraordinaria historia de Flor Meléndez Montañez, un guerrero de la vida y el deporte”, en el que recoge lo que ha sido su vida dentro y fuera de las canchas.

La obra -que será presentada el 6 de abril en el Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico- fue escrita por José A. Campos Fusté, quien ya había publicado un libro de relatos de ficción titulado “Diario de una intersección y otros cuentos de camino”.

Como bien reconoció el autor, el proceso para la redacción del texto sobre la vida del actual gerente general de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) fue complejo porque en un tomo biográfico hay que apegarse a la historia. Esto requirió que Campos Fusté tuviera que revisar mucha de la información que le brindó Meléndez. Para beneficio del escritor, el técnico tiene lo que él llamó “una mente privilegiada”, lo que facilitó la tarea al momento de escribir. Sin embargo, tuvieron que pasar cinco años para que el libro fuera una realidad.

Con un ejemplar en sus manos, el veterano dirigente compartió con El Nuevo Día parte de sus memorias y los momentos más trascendentales de su vida en una amena charla en la que salió a reluciar el don que posee para contar lo que ha vivido.

¿Cuál es el recuerdo que más atesora?

-Primero, mi madre y mi padre (Emilia Montañez Reyes y Florencio Meléndez Pantoja), que fueron los que me impulsaron siempre a estar en el deporte y en la educación. Luego sale el Oratorio San Juan Bosco, que fue donde yo en realidad me crié porque estuve de cuarto a noveno grado allí y fue donde los padres (sacerdotes) me dieron la dirección que he tratado de seguir. El padre Joaquín fue una de las personas que más me impulsó a hacer las cosas que yo he hecho, que es bregar con los jóvenes. San Juan Bosco es el santo de los niños y yo he tratado de seguir esa ruta siempre.

El autor del libro, José A. Campos, junto a Flor Meléndez. (Pablo Martínez Rodríguez)

Y de la Selección Nacional, ¿qué recuerda?

-Lo más que atesoro es lo que tuve que hacer para llegar a ser técnico de la Selección, porque yo era jugador e hice una preselección en el año 1972 para ir a la Olimpiada de Múnich. Yo entendía que estaba en el equipo y un día antes me avisaron que no iba en el equipo. En el caserío (Residencial Fray Bartolomé de Las Casas, San Juan) estábamos celebrando la ida del chamaquito del caserío que va por una Olimpiada, y eso no se dio. Ahí yo decido esto (ser dirigente).

Meléndez explicó que luego de quedarse fuera, se fue al barrio Rabanal de Cidra -de donde es oriundo- y se quedó una semana en una caseta frente a un río que solía visitar de niño mientras pensaba en cuál sería su próximo paso. Agregó que quedar fuera de ese combinado fue un golpe duro y que nunca preguntó por qué lo dejaron fuera, cuando todos daban por sentado que iba a ser escogido. Su padre lo encontró en el río y tuvieron una conversación. Fue en ese momento que decidió que su camino sería convertirse en técnico del combinado patrio. Para lograrlo, le pidió trabajo al fenecido Jenaro “Tuto” Marchand como “aguador”. Para Marchand fue una petición extraña, pero de esa forma comenzó a trabajar con el quinteto.

“Cuando fui a hablar con el licenciado Marchand a la federación, me pregunta que qué hacía por ahí. Yo dije: ‘vengo a buscar trabajo’. Me dijo: ‘¿a buscar trabajo tú? Pero si tú eres un jugador de baloncesto’. Yo le dije que aunque era jugador, no pude hacer lo que quería hacer y que prefería ser el aguador del Equipo Nacional o encargado de la propiedad como le llaman, que es el que tiene que lavar la ropa, hacer todo”, rememoró Meléndez.

“(Marchand) Me tiró unas palabras bien duras y me dijo que me fuera porque era un buen jugador. Yo le dije que no, que quería prepararme para ser entrenador, y por cinco años, estuve trabajando mientras jugaba. Era el entrenador, mascota de la Selección Nacional, el aguador... En el año 77, que fue que dejé de jugar, ya me habían dado unas selecciones femeninas y unas selecciones juveniles. Entonces, en el 78 dirigí por primera vez en el baloncesto superior con Carolina, y al final de año me nombraron coach nacional”, agregó.

1 / 9 | La larga carrera de Flor Meléndez en el BSN. Flor Meléndez debutó como dirigente en 1978 con los Gigantes de Carolina. - ELNUEVODIA.COM

¿Cómo fue su primera experiencia como dirigente del Equipo Nacional?

-Tuto un día me llama a la federación y me dice que me va a empujar para que fuera el entrenador nacional. Pero yo no tenía la experiencia como entrenador porque el Equipo Nacional siempre traía a un americano de las grandes universidades o de la NBA. Yo le dije que sí porque él (Marchand) me había preparado para eso. Jugamos una serie aquí (contra Cuba y la Universidad de Villanova en Puerto Rico) en la que dirigí al Equipo Nacional y tuvimos éxito, y después vamos a los Juegos Panamericanos (San Juan 1979).

¿Cómo fue la experiencia de dirigir en los Juegos Panamericanos?

-Bueno, fue una experiencia tremenda porque yo había dirigido en el Baloncesto Superior, pero no ante 10,000 fanáticos como se metieron allí. Se creó mucha expectativa con el equipo porque nosotros preparamos muy bien y tuvimos muchas competencias de entrenamiento fuera de Puerto Rico. Tuvimos un éxito tremendo porque el equipo jugó muy bien, jugamos por la medalla de oro con Estados Unidos, que era un equipo que tenía jugadores universitarios pero que hoy son del Salón de la Fama (como Isiah Thomas). O sea, llegaron a ser superestrellas del baloncesto y fue una experiencia que me ayudó mucho porque me dio el empuje. Dirigiendo esa Selección, en el 79, me hablan para que me vaya a Argentina a trabajar. Yo no acepté ese año porque venía en el 80 el preolímpico que era para ir a Rusia a la Olimpiada. En ese momento yo hablé con el ingeniero (Miguel) Mancini, que era el presidente de Obras Sanitarias de Argentina, y yo le expliqué que no podía ir porque tenía ese evento el otro año y para mí Puerto Rico era primordial, y él me dijo que iba a esperar.

Pudo clasificar a las Olimpiadas de Moscú 1980, pero no pudo ir por el boicot de Estados Unidos, al que Puerto Rico se unió. ¿Hubiera querido ir a esos Juegos?

-Sí, sí. Yo creo que eso fue uno de los golpes más duros que yo he recibido en el deporte porque eso me privó de ser un coach olímpico. O sea, yo no pude ir a una Olimpiada como entrenador. Las dos veces que fui o las tres veces que he ido a una Olimpiada he ido como asistente. Y yo digo que cuando me lo gané pues me lo quitaron. Esas eran las cosas que yo pues volvía de nuevo y seguía, y ahí en el 80 pues decidí irme para Argentina a trabajar con Obras Sanitarias.

¿Cómo fue esa experiencia en Argentina? Fue coach del equipo nacional.

-Eso es lo más grande que me ha pasado a mí. Resulta que cuando a mí me nombran coach nacional, ya había estado con Obras Sanitarias, que tenía como ocho jugadores del equipo nacional y habíamos participado en torneos internacionales y los habíamos ganado. En ese tiempo me lleve a jugadores como Rolando Frazer, Georgie Torres y Mario Butler, que iban de refuerzos. Yo llevaba latinos mientras todo el mundo llevaba americanos. Entonces, jugando esos torneos tienen un problema con el coach nacional, que es León Najnudel, un gran amigo mío, que ellos le decían que era el padre del básquetbol de Argentina. Él tuvo un problema en la federación y lo sacaron de entrenador y me nombran a mí. Pero nadie me quería como entrenador porque yo era un entrenador extranjero y soy el único extranjero que ha dirigido la selección argentina en la historia. Que no era lo que nos pasaba a nosotros aquí, que eran todos americanos.

Había una organización de entrenadores y se me hizo bien difícil. Pero como yo siempre he dicho, trabajando yo me los voy a ganar. Entonces le dije a la federación: ‘denme un carro y un chofer’. Yo caminé casi toda Argentina trabajando con entrenadores, trabajando con jugadores jóvenes. Hicimos un programa que se llamaba el programa Altura, que fue donde después salieron un montón de jugadores de los que estuvieron en el NBA. Hasta que me gané a esos entrenadores. Por eso siempre digo que si algo pasa en Puerto Rico, que yo me tenga que ir para algún lugar, yo me voy para Argentina.

Cuando Puerto Rico le gana a Estados Unidos en las Olimpiadas de Atenas 2004, usted estaba de asistente con Julio Toro. ¿Cuáles fueron las sensaciones de ese partido en particular?