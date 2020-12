Milwaukee - Giannis Antetokounmpo elogió los movimientos “asombrosos” que los Bucks de Milwaukee han hecho para mejorar el equipo, pero el dos veces Jugador Más Valioso reinante se no quiso decir el miércoles que si firmaría una extensión máxima de contrato.

“En este momento no me estoy enfocando en eso”, dijo Antetokounmpo durante su primera discusión de pretemporada con los periodistas.

“Sé que mi agente, Alex (Saratsis) y (el gerente general) Jon Horst y la organización de los Bucks se están enfocando en esas discusiones. Solo trato de concentrarme en mí mismo y en cómo puedo mejorar, cómo puedo ayudar a mis compañeros de equipo a ser mejores, cómo puedo estar listo el sábado para jugar nuestro primer partido de pretemporada“, agregó.

Antetokounmpo, quien cumplió 26 años la semana pasada, podría recibir hasta el 35% del tope salarial con una escalada del 8% cada año del acuerdo bajo una extensión máxima. Los Bucks pudieron ofrecer un contrato de cinco años valorado en más de $220 millones.

Tiene hasta el 21 de diciembre para firmar la extensión, o de lo contrario será elegible para convertirse en agente libre después de la temporada 2020-21. Antetokounmpo dijo que dejará que su agente maneje las discusiones sobre el contrato.

“No te voy a mentir”, dijo Antetokounmpo. “No soy el tipo de jugador que habla con su agente cinco o siete veces a la semana”, indicó.

Los Bucks pasaron la temporada baja tratando de mejorar su roster, con un éxito mixto, luego de que lograron el mejor récord de temporada regular de la NBA en cada uno de los últimos dos años solo para quedarse cortos en los playoffs.

Los Bucks adquirieron al escolta veterano Jrue Holiday como parte de un intercambio de cuatro equipos en el que entregaron a los escoltas Eric Bledsoe y George Hill y un paquete de selecciones. Pero una firma y canje ampliamente reportada con Sacramento que habría traído al alero Bogdan Bogdanovic a Milwaukee fracasó mientras la NBA investigaba si los equipos llegaron a un acuerdo antes de lo permitido por las reglas de la liga.

Milwaukee también firmó al guard Pat Connaughton y acordar los términos con los agentes libres D.J. Augustin y Bryn Forbe,s y los delanteros Torrey Craig y Bobby Portis.

“Creo que sus movimientos han sido increíbles”, opinó Antetokounmpo. “Todos los muchachos que tenemos pueden ayudar al equipo, pueden defender. Tener a Holiday en el equipo es grande. Es un gran líder. Es un gran ser humano. Puede defender. Puede anotar el balón. Él traerá esa ventaja que necesitamos. El resto de los muchachos, creo que también nos ayudarán “.

Los Bucks cayeron ante el Miami Heat en la segunda ronda de los playoffs la temporada pasada después de perder una ventaja de 2-0 contra Toronto en las finales de la Conferencia Este de 2019. Los Bucks lucharon por adaptarse a la burbuja de Walt Disney World y nunca recuperaron la forma que mostraron antes de la pausa impuesta por la pandemia.

“El año pasado, no éramos nosotros mismos”, dijo Antetokounmpo. “Lo que mostramos en la burbuja no fuimos nosotros mismos y ni siquiera se acercó a lo que podemos hacer. Al entrar en esta temporada, nuestro enfoque es obviamente el campeonato, pero antes de eso tenemos que mejorar como unidad. Tenemos que crear buenos hábitos. Tenemos que ser los más duros, los más desagradables, el equipo que juega unido “.

Añadió que no cree que “sea una situación de campeonato o fracaso”.

“Quiero ganar un campeonato. Nadie quiere ganar un campeonato más que yo “, aseguró. “Pero hay pasos para eso. Tienes que seguir mejorando. Tienes que seguir mejorando. Ojalá podamos conseguirlo este año”.

Milwaukee persigue su primer título de la NBA desde que Kareem Abdul-Jabbar llevó a los Bucks al campeonato en 1971. Abdul-Jabbar exigió un canje y fue traspasado a Los Angeles Lakers en 1975. Ahora los Bucks están tratando de asegurarse de que su mayor estrella desde Abdul-Jabbar tampoco abandona la ciudad.

Los Bucks dicen que la incertidumbre que rodea al futuro de Antetokounmpo no ha afectado el enfoque del equipo mientras se prepara para la temporada.

“Obviamente es algo muy importante para el equipo, algo muy importante para él, y queremos que tome la decisión correcta, lo que es mejor para él”, declaró el centro Brook López. “Pero creo que todos somos profesionales, obviamente, y todos entramos y trabajamos”.

Los compañeros de equipo han respondido a la situación mostrando su sentido del humor. Cuando Antetokounmpo celebró su cumpleaños 26 el domingo, cada uno de los Bucks le regaló un bolígrafo. El alero All-Star Khris Middleton dijo en ese momento que “ojalá lo disfrute y lo use”.

“Al principio, no lo entendí”, dijo Antetokounmpo. “Khris entró y me dio un bolígrafo y yo estaba como ‘¿Qué es esto?’ Pero después de pensarlo, me di cuenta de que yo debía firmar el contrato. Me reí la primera vez, me reí la segunda vez y luego obtuve como 20 bolígrafos, así que el chiste se puso viejo. Pero tengo 20 bolígrafos en mi casillero “.