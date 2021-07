Los Vaqueros de Bayamón no solo quieren presentar un espectáculo completo que incluya los juegos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y las atracciones adicionales que esperan brindar a la fanaticada en cada fecha local en el Coliseo Rubén Rodríguez. Al parecer quieren asegurarse de que nada opaque las visitas al ‘Rancho Vaquero’.

Es que luego de que el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi dejara sin efecto la pasada semana la orden ejecutiva que imponía restricciones para controlar los contagios con COVID-19, permitiendo entre otras cosas que los eventos deportivos vuelvan a tener espectadores a un 100 por ciento de capacidad de las instalaciones, continuarán tomándose ciertas precauciones, como exigir evidencia de vacunación a los asistentes a eventos multitudinarios, entre otras medidas.

Y la gerencia de los Vaqueros está tomando pasos extra no solo para asegurarse de que la gente siga las instrucciones y cumpla con lo establecido, sino también que si algún fanático no está vacunado o ni siquiera tiene una prueba que certifique que está libre del COVID-19, no tenga que marcharse sin poder presenciar un juego en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

PUBLICIDAD

“Se va a pedir (en la entrada) tarjeta de vacunación. Si no la tiene, debe tener una prueba negativa de COVID-19. Y si no tienes ninguna de las dos, va a haber un área donde te haces la prueba, te dan los resultados inmediatamente y con eso puedes entrar (a la cancha para presenciar el partido). Va a estar para el lado izquierdo de la boletería. Es un área designada para eso”, explicó el vicepresidente de los Vaqueros y coapoderado, Melvin Román, durante la conferencia de prensa del equipo celebrada este martes en el Teatro Braulio Castillo, como preámbulo al incio de la temporada 2021.

“Lo primero que te van a decir es si tienes la vacuna o la prueba. Ahí te la puedes hacer antes de comprar los boletos. También, con el tema de las vacunas, en el Juan Ramón Loubriel están vacunando a todo el que quiera, de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche”, agregó Román.

La temporada del BSN comienza este sábado, 10 de julio y el presidente del organismo, Ricardo Dalmau, dijo que se mantiene en comunicación con el Departamento de Salud para conocer otros pormenores. El gobernador levantó la orden ejecutiva que imponía restricciones, pero emitió otra orden para delegar en el Secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, las recomendaciones a seguir, cuando todavía se continúan reportando casos de contagios, y siguen en pie las campañas de vacunación masiva.

Evalúan si los niños podrán asistir a los juegos

“Estoy esperando una comunicación pero nos mantenemos dialogando con el Departamento de Salud para ver cómo se manejará y si arrancamos con los menores de 12 años desde el principio”, dijo Dalmau a El Nuevo Día en alusión a que los niños puedan tener acceso también a los partidos. Al momento no es algo que tenga claro.

PUBLICIDAD

“Daré más detalles adelante. Pero inicialmente todo el mundo (que entre a los juegos) debe estar vacunado. La mascarilla es requerida. Los que estén consumiendo se la pueden quitar, pero se le requiere cuando se levanten de sus lugares, que la tengan puesta”, agregó Dalmau.

El presidente del BSN dijo que por lo demás, cada franquicia debe educar a sus fanáticos “porque cada instalación es bien distinta una de la otra”.