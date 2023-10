Sentado en el camerino antes del salir al tabloncillo, John Holland observaba a algunos de sus compañeros de equipo tomar un marcador en mano y empezar a escribir nombres en las zapatillas que usarían durante el partido.

Eran nombres de aficionados del club Hapoel Tel Aviv o conocidos de los jugadores israelíes del quinteto que han fallecido desde el pasado 7 de octubre, cuando milicianos palestinos atacaron sorpresivamente a Israel.

Desde el ataque era la primera vez que Hapoel Tel Aviv salía a jugar y lo hizo lejos de casa ante la situación que atraviesa su país.

El martes jugó en Italia ante el Reyer Venezia como parte de la acción de la EuroCopa y, ciertamente, fue una jornada llena de emociones para el club israelí.

Los jugadores también llevaban una cinta negra en el uniforme en memoria de los fallecidos. Igualmente, hubo un minuto de silencio antes del silibato inicial.

PUBLICIDAD

“Obviamente, fue muy emotivo. Un juego muy emocional”, compartió Holland con El Nuevo Día desde Venecia.

Hapoel Tel Aviv logró mantener el enfoque en su compromiso y apabulló 97-81 al Reyer Venezia para mejorar su marca a 2-0 en la EuroCopa.

Fue el primer partido de Holland y aportó ocho puntos en 15 minutos de acción, saliendo del banco.

Hapoel Tel Aviv continuará en la carretera, por el momento. El miércoles, el club se trasladará a Alemania para el tercer compromiso de la EuroCopa la próxima semana ante Hamburg.

Después llegarán a Londres. Holland no sabe cuándo retornarán a Israel. La acción de la liga doméstica está suspendida indefinidamente.

Holland fue uno de los cuatro jugadores del club que salió primeramente de Tel Aviv a Atenas a principios de la semana pasada, antes de reencontrarse con los demás compañeros en Milán.

Y de allí, el conjunto se trasladó hasta Venecia para entrar a cancha a practicar el pasado viernes por primera vez en casi dos semanas. Fue un momento de regojico en medio de la incertidumbre, según contó.

El martes a la conclusión del partido, Holland compartió con El Nuevo Día algunas de sus experiencias en la última semana y media.

¿Cómo puedes describir lo vivido en los últimos 10 días?

-Ha sido una locura. Ese primer día de los ataques, la gerencia del equipo me levantó con la noticia. Era la primera vez que escuchaba sirenas por las bombas y sentía mucha ansiedad por lo que iba a pasar. Estaba relativamente seguro donde estaba, pero sentía miedo a la misma vez. Nunca había pasado una experiencia similar.

PUBLICIDAD

¿Pasó por tu mente la idea de regresar a tu casa a Estados Unidos o la gerencia del club, de inmediato, les habló de la posibilidad de seguir jugando en la EuroCopa fuera del país?

-Lo primero que nos dijeron fue que cancelaron los juegos de la liga (doméstica) y que tratarían de sacarnos del país porque no estábamos seguros allí. Cuatro jugadores salimos a Grecia y los otros jugadores, incluyendo a algunos americanos, se quedaron con sus familias. Luego pudieron sacarlos a todos con sus esposas e hijos y nos reencontramos en Milán para entonces movernos a Venecia. Fue un momento de alegría vernos otra vez.

¿Cómo era el ambiente en el aeropuerto ese día que lograste salir hacia Grecia?

-Había mucha tensión. Imagínate, todo el mundo queriendo salir a la misma vez con familiares e hijos.

Finalmente, pudieron regresar a la acción en Italia. Antes del juego, vi unas imágenes de zapatillas de jugadores del club con distintos mensajes. ¿Qué tenían escrito?

-Jugadores escribieron nombres de fanáticos que murieron en los ataques o de personas conocidas. Definitivamente, fue un juego muy emocional. Nosotros tenemos como seis jugadores de Israel y uno no se puede imaginar lo que ellos están viviendo al ver personas cercanas morir. Ellos han pasado por mucho en estos días. Ha sido muy triste. Días muy difíciles.

A pesar de ser una jornada emocional, el equipo logró desempeñarse a un alto nivel sobre el tabloncillo.

-Tenemos un equipo talentoso. Era la primera vez que jugábamos todos. Yo no pude jugar en el primer juego ni otro jugador. Fuimos capaces de estar en la misma página e hicimos un gran trabajo. Creo que también le pudimos dar a nuestra fanaticada algunas horas de distracción. Estoy muy contento con la victoria.

¿Qué es lo próximo?

-Mañana (miércoles) salimos para Alemania para el juego de la próxima semana y luego vamos a Londres. Después de eso, sinceramente, no sé lo que pasará. Todavía no hay ambiente para volver a Israel. Así que veremos lo que sucederá después. Me gusta el equipo que tenemos y me gustaría seguir aquí.