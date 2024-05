El boricua Manny Rodríguez cae ante el japonés Ryosuke Nishida y pierde el título mundial de la FIB

“Agradecido por todo los mensajes recibidos... nada que les puedo decir no hay excusa”, escribió primeramente.

“Ahora me toca descansar porque fueron 4 meses fuera del país, pero vivo agradecido con cada una de las cosas que están pasando... estoy sano gracias a Dios ahora me toca disfrutar mi familia que tanta falta me hace... gracias a cada uno de los que fueron parte de esta preparación que ellos saben quiénes son, vivo y viviré agradecido de por vida por cada uno de los que han puesto su grano de arena en esta etapa de mi vida gracias a todos”, abundó en su escrito.