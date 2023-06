Dwyane Wade se sentó a hablar esta semana con Shannon Sharpe, en su podcast “Club Shay Shay” y habló de lo sucedido en las Finales de la NBA de 2011, cuando el Heat de Miami fue superado por los Mavericks de Dallas en seis juegos.

Sharpe, un exjugador de la NFL y comentarista deportivo, le preguntó a Wade qué fue lo que aconteció en dicha final, cuando el Heat lucía favorito para ganar la serie con el ‘Big Three’ de LeBron James, Chris Bosh y él.

Wade reconoció que el impacto del boricua José Juan Barea fue determinante en la victoria de los Mavericks. Barea, que fue titular en los últimos tres partidos, promedió 8.8 puntos, 3.2 asistencias y 2.2 rebotes en los seis compromisos.

Pero su aportación en los últimos dos juegos fue más valiosa: anotó 17 tantos en el quinto juego y 15 en el último, siendo clave en la conquista del primer y único título en la historia de los Mavericks.

PUBLICIDAD

Dwyane Wade, en esta foto de archivo, en un entrenamiento de Miami durante las Finales de 2011.

“Nadie le dio el crédito, JJ Barea lo cambió y no tuvimos respuesta para él. Nadie se planificó para el pequeño JJ, que iba a venir del banco a hacer lo que hizo. El MVP no como premio si no como el jugador que ayudó a empujar esa serie, yo se lo doy a JJ”, aseguró Wade en la entrevista.

El alemán Dirk Nowitzki, ciertamente, fue la figura grande en toda la serie y fue seleccionado el Jugador Más Valioso.

Barea totalizó 14 temporadas en la NBA, 11 de ellas con los Mavericks. Promedió 8.9 puntos, 3.9 asistencias y 2.1 rebotes en 19.6 minutos por cotejo.