Minneapolis - La victoria de Minnesota en la apertura de la temporada sobre Detroit estaba llegando a su fin, y su compañero de equipo D’Angelo Russell instó a Karl-Anthony Towns a tomar el balón como recuerdo.

Para mamá, en su memoria.

Towns anotó 22 puntos, 11 rebotes y siete asistencias, lo que llevó a los Timberwolves a superar a los Pistons 111-101 el miércoles por la noche después de un momento de silencio previo al juego y un conmovedor video de tributo a la madre del centro estrella dominicano. Jacqueline Cruz-Towns murió de complicaciones por COVID-19 en abril.

“Cuando pasas por lo que yo he pasado, encuentras una fuente diferente de fortaleza. No sé cómo explicarlo. Les hice la promesa a estos muchachos de estar aquí para ellos “, dijo Towns.

Towns dedicó el partido a su madre y enviara el balón del partido a su padre para colocarlo en la tumba de su progenitora.

Malik Beasley anotó 23 puntos, Russell sumó 18 puntos y Anthony Edwards, la primera selección general del draft el mes pasado, agregó 15 unidades en su debut cuando los Timberwolves superaron un déficit que a menudo alcanzaba los dos dígitos y todavía estaba a 12 puntos a la mitad del tercer periodo. En una señal prometedora para esta franquicia que languidecía durante mucho tiempo, se apoyaron en su defensa para regresar.

“Crecimos, hombre”, dijo Towns.

Towns tuvo que hacer mucho de eso fuera de la cancha esta primavera y verano, mientras que la NBA hizo una pausa por la pandemia.

“Puede que me veas sonreír y esas cosas, pero Karl murió el 13 de abril. No volverá nunca más. No recuerdo a ese hombre. No conozco a ese hombre. Estás hablando con el yo físico, pero mi alma fue asesinada hace mucho tiempo”, declaró Towns.

Towns, quien hizo la primera canasta de Minnesota después de un inicio de 0-7 por parte del equipo, le dio a los Timberwolves su primera ventaja del juego 98-97 con un triple restando 3:38 restantes. Russell conectó otro con 2:05 en el reloj para una ventaja de 103-101. Towns rebotó un tiro profundo fallado en el otro extremo por Derrick Rose, y Beasley donqueó con 1:28 minutos para enviar a los Wolves hacia la victoria.