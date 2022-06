San Francisco - Cuando Stephen Curry, Klay Thompson y su emotivo compañero de equipo Draymond Green comenzaron el ascenso de los Warriors de Golden State hace casi una década, todavía eran relativamente jóvenes y cada uno se estaba estableciendo en sus respectivas carreras.

En etapas muy diferentes de sus respectivos viajes y vidas de baloncesto ahora todos estos años después, nuevamente se están acercando a otro campeonato juntos como las piedras angulares de lo que muchos consideran una dinastía de Warriors que ayudaron a hacer. Su oportunidad de ganar un cuarto título llega el jueves por la noche en Boston, con los Warriors en ventaja de 3-2 sobre los Celtics en las Finales de la NBA.

Los Splash Brothers y Green ahora tienen 20 victorias juntos en la final, la segunda mayor cantidad para cualquier trío de la NBA desde 1970. Se acercan a la compañía de Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y Michael Cooper, quienes ganaron 22 juegos de finales junto con los Lakers.

Con la victoria del lunes por 104-94 en el quinto juego, las estrellas de Golden State superaron las 19 victorias logradas por Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili con los Spurs.

“Queremos tener uno más para mostrar y una victoria más, y realmente abrazar lo que hemos logrado para estar de vuelta en este escenario”, dijo Curry después del juego, cuando no anotó triples en nueve intentos para ver detenida una racha récord de 233 juegos encestando al menos uno.

“Obviamente, al llegar a seis finales, tienes muchas oportunidades. Disfrutas cada una de ellas. Así que esta serie no es diferente. Y una victoria más, solo tengo que encontrar la manera de lograrlo”.

El entrenador Steve Kerr ha estado aquí para las seis apariciones en las Finales de la NBA durante ocho años, incluidas cinco seguidas entre 2015 y 2019.

Todos ellos han pasado por tanto en las últimas temporadas —sobre todo las dos lesiones devastadoras para Thompson— que esta oportunidad está siendo especialmente apreciada.

“Es muy emocionante volver a ser parte de la final. Creo que toda esta temporada ha llevado a esto, muchas historias individuales, muchachos mejorando, muchachos saludables”, dijo Kerr. “Aquí estamos, tenemos una oportunidad. Tenemos dos oportunidades para obtener una victoria, pero también sabemos lo difícil que será”.

Parece que fue hace mucho tiempo, sin embargo, los tres líderes de los Warriors han señalado que ese momento temprano que devolvió la respetabilidad a la franquicia, es importante para desarrollar la experiencia necesaria que los ayuda en el gran escenario de la postemporada ahora. Se ha ganado perspectiva al ganar tres campeonatos y también al perder dos veces.

Curry y Green ahora son padres que terminan la práctica y prefieren llegar a casa de inmediato para pasar tiempo en familia, mientras que Thompson tiene un mayor aprecio por todo dentro y fuera de la cancha después de haber estado fuera de juego durante más de dos años y medio debido a cirugías en la rodilla izquierda y el tendón de Aquiles derecho.

“Ahora, para estar aquí de nuevo, no cambiaría nada”, dijo Thompson. “Estoy muy agradecido y todo lo que hice hasta ese momento me llevó a esto, así que no cambiaría nada”.

Mucho antes de que Thompson regresara por fin en enero, ofreció un voto de “campeonato o fracaso” para esta temporada que espera cumplir esta semana.

Estos tres treintañeros disfrutan de esta notable carrera de postemporada con más gratitud y la comprensión de lo difícil que es llegar hasta aquí. Eso es lo que hacen un par de temporadas decepcionantes a raíz de tanto ganar.

Incluso con todas las diferencias y caras nuevas de esos equipos campeones anteriores, Curry, Green y Thompson estaban decididos a mantener la fe en que todo saldría bien para construir otra racha ganadora.

“Así que realmente abrazar y apreciar cada proceso por lo que es, porque cada año es su propio año, es su propio viaje, y apreciar ese viaje y realmente atravesarlo”, dijo Green. “No hacer todo lo posible para sortearlo pensando: ‘Oh, hombre, volveremos allí’. Simplemente apreciando ese viaje y realmente poniéndote en él y atravesándolo, sintiendo los altibajos, y luego, en última instancia, se necesitan algunos competidores extremos”.

Si bien estos tres tenían veteranos como Andre Iguodala (todavía está presente) y Shaun Livingston liderando el camino a medida que adquirían experiencia, ahora Curry, Green y Thompson ofrecen orientación con jóvenes como el novato Jonathan Kuminga, Jordan Poole e incluso el novato de finales Andrew Wiggins.

Green piensa que las cosas son diferentes incluso cuando se unió a los Warriors como selección de segunda ronda en el turno 35 desde Michigan State en 2012. Trata de acercarse a los jugadores jóvenes con una comprensión de las presiones que sienten.

“Terminas teniendo que aprender de su generación porque simplemente no puedes liderarlos de la misma manera que podrías liderar a alguien que es una especie de nuestra generación”, dijo. “Averiguas qué botones presionar, y cómo llegas a ellos, cómo tratarlos y cuál es la mejor manera... Aprendí a tratarlo o mirarlo como algo más que un hijo o un hermano, y eso es solo todo parte del crecimiento”.