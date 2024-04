Los Osos estropean el debut como dirigente de José Juan Barea con los Mets

“Mucho crédito a Manatí, tuvieron mucha paciencia, buscaron el jugador caliente que era Mac, lo atacaron mucho, no pudimos defenderlo y no pudimos contener. Me fui bajito, me funcionó un poquito, pero fue un poco tarde. No tuvimos una buena noche de tres (puntos). Tenemos que seguir trabajando”, sentenció Barea, cuyo conjunto lanzó de 33-12 detrás del arco.