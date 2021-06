Los Pistons de Detroit perdieron mucho esta temporada, terminando con el segundo peor récord de la NBA y el peor récord de la franquicia en casi 30 años.

Valió la pena.

Los Pistons ganaron la lotería del draft de la NBA el martes por la noche, obteniendo la primera selección en el draft del 29 de julio y presumiblemente la oportunidad de seleccionar al escolta de Oklahoma State, Cade Cunningham.

Si los Pistons mantienen la selección, será la primera vez que seleccionen el el turno número uno en general desde que eligieron a Bob Lanier en 1970. Houston elegirá segundo, Cleveland elegirá tercero y Toronto elegirá cuarto.

Orlando obtendrá las selecciones No. 5 y No. 8, con Oklahoma City eligiendo el No. 6 y Golden State también con dos lugares de lotería: el No. 7, como parte de un canje con Minnesota, y la selección de los Warriors en el No. 14.

El resto de los resultados de la lotería: Sacramento elige el No. 9, New Orleans No. 10, Charlotte No. 11, San Antonio en el No. 12 e Indiana en el No. 13.